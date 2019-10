POPULAR: El resultado de las PASO arrojó un rechazo hacia el oficialismo ¿Por qué el Frente de Izquierda no logró acapararlo en números?

Nicolás Del Caño: Hay sectores que comparten las peleas y banderas que sostenemos desde la izquierda que decidieron por la lógica del “mal menor” y fueron por la fórmula Fernández–Fernández. Es decir con una manera de castigar a Macri. Y pensaron en eso. Creo que ahora, con este panorama en el que está claro que Macri se va, muchos compañeros y compañeras piensan que somos una fuerza necesaria para mantener las banderas y las peleas bien alto.

P: Entonces, en ese caso, ¿por qué votar por el FIT y no por el Frente de Todos (FDT)?

NDC: Alberto Fernández tiene una coalición con gobernadores del peronismo que fueron cómplices fundamentales y muy necesarios para lo que hizo Macri. Si repasamos la Ley de ajuste previsional que se trató en este Congreso se ve a gobernadores del peronismo que acompañaron. No solo estaban Rodríguez Larreta y Vidal. El caso de Juan Luis Manzur es uno. Y te lo nombro porque todo los días aparece una foto nueva del gobernador de Tucumán con Alberto Fernández. Recuerdo a Sergio Massa que acompañó a Davos, votó el pago a los fondos buitres, el blanqueo y demás. Muchos de los sectores que están en el Frente de Todos cuando tuvieron que elegir entre los jubilados y los bancos, eligieron los bancos. Hay una actitud demagógica en el FDT porque ponen como ejemplo la “salida uruguaya”, esto dicho por sus propios asesores, entones se habla de una fuerte devaluación, una rebaja salarial. Es un ajuste brutal.

P: ¿Entonces qué cree que se espera para después de diciembre?

NDC: Uno ve demagogia porque vos no podés decir que vas a cumplir con los especuladores, con el pago al Fondo y, al mismo tiempo, beneficiar a los jubilados y a los trabajadores. Es incompatible. De todas maneras estar planteado que ellos lo expliquen o que digan cómo lo van a hacer. Por eso yo confío plenamente en que, quizás, personas que no nos acompañaron en las PASO nos acompañen ahora pensando en esto que decía. La coherencia de la izquierda frente a dirigentes que apoyaron a Macri y que fueron necesarios porque, recordemos, Cambiemos tuvo minoría. En las dos cámaras.

P: ¿Por qué le resulta incompatible ese planteo?

NDC: Si vos le querés pagar al FMI, a los acreedores y crees que vas a poder pagar, inclusive con una renegociación, eso no modifica la estructura que nos deja Macri de pobreza. ¿Cómo hacés para salir de esta situación? El planteo nuestro es una banca nacionalizada, pelear contra la dolarización de las tarifas y contra los especuladores. Porque es mentira que “a todos les fue mal”. No. A los amigos de Macri les fue muy bien. A los Mindlin, los Caputo. A todos ellos le fue muy bien y son grandes ganadores.

P: Entonces, ¿qué proponen hacer el 10 de diciembre desde el FIT?

NDC: Prohibición de despidos, elevar un aumento de emergencia de jubilaciones y salarios. Porque, además, cuando uno escucho “vamos a prender la economía”, pero los asesores dicen que hay que hacer un acuerdo de precios y salarios, vos sabés que es un aumento de precios y no de salarios. Hay fuertes contradiccones en lo que se plantea.

Del caño_2.jpg

ADEMÁS:

Alberto Fernández: "No somos capaces de alimentar a 15 millones de pobres"

Macri contra los pilotos: "No corresponde poner de rehenes a la gente"

P: Recién nombró al “modelo uruguayo”, pero también desde el FDT también hablan del “caso Portugal” en el que hubo acuerdos con sectores de izquierda ¿Si se busca post elección una especie de coalición estaría de acuerdo?

NDC: Nosotros tenemos otro objetivo. No es gestionar la miseria de la herencia de Macri. No es “gestionar” el 40% de pobres, sino realmente combatir esa herencia de pobreza, que no se la lleven más los que se la vienen llevando. Claro que cuando hay una ley o planteo que favorece al pueblo lo vamos a acompañar. Eso está reflejado en todas las leyes que hemos votado. Con este gobierno, con el anterior, vas a encontrar eso. Más allá de las críticas que podamos tener. Ahora, distinto es gestionar siendo parte de un gobierno como el de Portugal que mantiene al 70% de los jóvenes con contratos precarios. Allí hubo una fuerte flexibilización que se mantiene hasta el día de hoy. Además de ahí se dicen cosas que no son ciertas porque antes ahí hubo una brutal ajuste. Y acá, en Argentina, vienen por más. Los grandes bancos no están conformes, las petroleras y las empresas privatizadas que ahora tienen los precios y las tarifas congeladas también. ¿Y qué va a pasar con eso?

P: Otro fenómeno que se dio en estas elecciones es la aparición de sectores que se nombran expresamente de “derecha” o “antisistema”, ¿qué opina de estas apariciones?

NDC: Tenés un gobierno como el de Bolsonaro en la región que es casi fascista. Pero que, a su vez, el gobierno que tiene la menor popularidad en los primeros seis meses de los últimos treinta años. Esa experiencia rápidamente se transformó en negativa. Pensemos solo en los que lo votaron, ya empieza a tener un descrédito por los casos de corrupción, por las políticas que lleva adelante y porque la economía brasilera no arranca.

P: ¿Y en Argentina?

NDC: Acá, por supuesto, esos sectores que se quisieron presentar como “antisistema” se están diluyendo. Ya son parte del sistema, por ejemplo Espert, con el apoyo a Rodríguez Larreta es casi una colectora de Macri. Además, después, el Frente NOS son todos planteos reaccionarios en torno a los derechos de las mujeres. Cosa que es totalmente repudibale. Pero ojo, hay que tener en cuenta que en el Frente de Todos, en Cambiemos y en Consenso también hay sectores conservadores. De hecho, Marcos Lavagna que votó en contra del aborto y encabeza la lista que pelea, justamente, con Myriam Bregman. Bueno así en diversos sectores que, igual mayoritariamente se van a diluir en votos a favor de Macri.