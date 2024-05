Nicolás Posse habló sobre la inflación y la cotización del dólar para fin de año

"Esperábamos que usted nos dijera cuál es el plan de estabilización, cuál es el plan que tiene el Gobierno no la deuda pública, cuál es la política monetaria de este Gobierno, cuál es la pauta anual de inflación, porque como obviaron tener Presupuesto nacional y recondujeron el del año pasado, no sabemos", lo interpeló la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Y agregó: "Tampoco tenemos la proyección del dólar, porque no hay Presupuesto, decidieron no tener Presupuesto, no lo sabemos. Pensamos que con la primera venida del Jefe de Gabinete por mandato constitucional, nos los iba a decir y no fue el caso”.

Luego, cuando Posse tomó la palabra para responderle a los senadores, retomó las consultas de la senadora de Juntos por la Patria: "En cuanto al Presupuesto prorrogado de Economía, el Producto Bruto de este año se proyecta con una caída del 3,5%".

"El tipo de cambio nominal, el "A" 3500 del Banco Central con el dólar, se proyecta a $1016, esto es un 58 de crecimiento interanual. Y la inflación se proyecta para un 139,7% interanual a diciembre de 2024", afirmó Posse.

Antes, en el informe del mismo Posse a los senadores, el jefe de Gabinete había evitado dar cifras anuales de inflación. "La inflación esperada para el mes de diciembre de 2024 es de un dígito bajo", aseguraba en el informe.

"Las proyecciones de las variables macroeconómicas para 2024 se encuentran en proceso de actualización y revisión en vistas del tratamiento de los dos proyectos de ley enviados por el PEN al Congreso de la Nación”, escribió en alusión a la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

Posse descartó la dolarización: “El Ministerio de Economía especifica que la dolarización de la economía no está en la agenda económica, pero sí la libre competencia de monedas vigente como fase final para el proceso iniciado en diciembre con el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central”.

Además, Posse le contestó al senador neuquino Oscar Parrilli sobre el subsidio de las zonas frías. "Con respecto a las distribuidoras de gas, se están normalizando los pagos de subsidios de zona frías, hoy salieron el pago de enero y algunas diferencias pendientes por un valor de 4200 millones de dólares y mañana se espera emitir los pagos de febrero y marzo. En breve se dará la fecha para liquidar abril", dijo el funcionario.

El pedido de Abad sobre el Pacto de Mayo y la respuesta de Posse

El senador y titular del comité bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, pidió incorporar la educación al Pacto de Mayo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, admitió que lo están estudiando en el marco de su exposición en la Cámara alta.

"¿Cuál es la prioridad que tiene el Gobierno con la educación pública argentina? Además, permítame hacer una sugerencia. En el Pacto de Mayo incorporen a la educación porque los pactos no pueden ser de adhesión, los pactos tienen que ser de concertación", sostuvo Abad. Tras la intervención de Abad, Posse respondió: "Estamos pensando y estudiando su propuesta de incluirla en el Pacto de Mayo".