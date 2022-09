"No vamos a permtir que nos roben nuestros sueños", aseguró Gerardo Morales

A través de zoom y desde Francia, dónde se encuentra gestionando diferentes líneas de financiamiento para proyectos productivos y energéticos de su provincia, Morales saludó a las más de 1000 mujeres presentes en el Encuentro, y expresó: "Seguramente hoy van a reflexionar sobre la situación económica y política del país. La situación de este gobierno que no genera políticas activas, que se encuentra loteado en facciones de poder, que ocupan la calle para disputar pedacitos del Presupuesto,que debería aplicarse para generar políticas en beneficio del pueblo argentino".

"Seguramente -agregó-se planteará la necesidad de generar un cambio para la República Argentina, y ese cambio tiene como un actor esencial a la UCR en el marco de Juntos por el Cambio".

"No vamos a permitir que nos roben nuestros sueños"

Al hablar ante las mujeres radicales de todo el país, el presidente del partido formuló una firme advertencia tanto al Frente de Todos como a otros miembros de la alianza opositora que integra el radicalismo. "Esto es la UCR -sostuvo-, no somos solamente la expresión de la eficiencia, no somos esos eficientistas que se olvidan de los derechos. No le vamos a permitir al FDT ni tampoco a aquellos que dentro de JxC solo abrazan la eficiencia que nos roben nuestros sueños y la tarea de poner de pie a la República Argentina".

Y agregó: "Es en Juntos por el Cambio dónde vamos a hacer el aporte, donde venimos luchando por una relación más equilibrada y dónde venimos proyectando nuestro plan de gobierno a través de nuestras fundaciones. En ese plan vamos a tener que discutir muchas cuestiones referidas a políticas públicas y también a principios y concepciones, porque hoy más que nunca están vigentes los principios y valores de la UCR".

"Somos un partido de Gobierno"

Al referirse al rol preponderante y ejecutivo que asigna a la UCR dentro de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales señaló: "Hemos dejado de ser un partido puramente parlamentario, más allá de las muy buenas espadas que tenemos. Somos un partido de gobierno, que gobierna más de 400 municipios, y tres provincias, y estamos dando cuenta de los problemas de todos los días y gestionando para nuestro pueblo".

El modelo de Gobierno jujeño

"En Jujuy hemos generado una gran transformación productiva, cultural, y económica. No nos van a venir a decir al radicalismo que somos populistas, que no somos responsables a la hora de gobernar, pero la diferencia es que nuestro norte no es el eficientismo que pregonan algunos de nuestros socios en la coalición. Nosotros garantizamos la eficiencia en el manejo de las cuentas públicas, pretendemos la eficiencia, pero también la lucha por los derechos", describió el mandatario provincial.

También destacó que el radicalismo es "una fuerza política que va a poner en debate estás cuestiones, para resolver no solo las cuentas públicas, sino también los problemas en materia de derecho estructurales de nuestro pueblo".

Y al enumerar los logros de su administración, señaló: "Bajar el índice de mortalidad infantil, de suicidio adolescente, de pobreza, de desempleo, han sido objetivos que nos hemos propuesto y hemos logrado. Avanzamos con políticas de formación activas en todos los estamentos del Estado para garantizar inclusión, hemos puesto en marcha los juzgados de violencia de género, fiscalías especializadas. Cuando llegamos al gobierno no había centros de atención integral, no había un solo refugio: hemos abierto centros, refugios y multiplicado por 10 el presupuesto para políticas activas para luchar contra la violencia de género".

El Encuentro Nacional sesiona hasta el domingo

El Encuentro Nacional continuará durante este sábado con 15 talleres en los que se trabajará sobre diferentes temáticas vinculadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

Mañana, en tanto, la segunda jornada de comenzará a las 10:30 con la tradicional foto grupal de las mujeres, y desde las 12 se continuará con la lectura de las conclusiones de los talleres hasta el cierre del Encuentro, con la entrega de las conclusiones a las autoridades nacionales del radicalismo para la evaluación de su inclusión en el futuro programa de gobierno.