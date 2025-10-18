Facundo Manes pidió la expulsión de Lorena Villaverde en Diputados

A través de sus redes sociales, el referente radical anunció la presentación de un proyecto de exclusión en el Congreso y lanzó un fuerte mensaje político. “No podemos permitir que la narcopolítica avance en la Argentina. Es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”, afirmó.

Manes reclamó una reacción unificada de todas las fuerzas políticas frente al narcotráfico, al que definió como un fenómeno que “corroe las instituciones desde adentro”. Además, vinculó la gravedad del caso Villaverde con un contexto regional donde, según advirtió, “el crimen organizado busca capturar espacios de poder político”.

Presentamos un proyecto de exclusión de Lorena Villaverde, acusada de traficar cocaína, de la Cámara de Diputados de la Nación, y exigimos su renuncia a la candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.



Se solidarizó con un periodista

El legislador también manifestó su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, a quien -según denunció- Villaverde habría amenazado en las últimas horas. “Toda mi solidaridad con Wiñazki. No vamos a permitir que el miedo ni la violencia condicionen la libertad de prensa”, escribió Manes.

En el cierre de su comunicado, el diputado insistió en la necesidad de “recuperar la ética pública” y advirtió que el Congreso no puede ser “refugio de quienes están señalados por delitos vinculados al narcotráfico”. “No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-Estado”, concluyó.