En la recta final de la campaña, Javier Milei renovó sus críticas al kirchnerismo

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina y megáfono en mano, Milei le habló a la militancia que lo esperaba en la puerta de la sede partidaria de LLA en la capital provincial. En su mensaje, apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y, además, tenemos el récord de incautación de droga de la historia", destacó.

Y luego continuó: "Tienen a su líder presa, con tobillera, y no puede pisar la calle. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo".

Al igual que en las recorridas anteriores por otros puntos del país, Milei hizo un pedido a la militancia. "Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", enfatizó, a lo que los seguidores libertarios contestaron al grito de "no".

Al cerrar su breve discurso, el Presidente sentenció: "La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo".

Luego de haber visitado el distrito bonaerense de Tres de Febrero junto con la ministra Patricia Bullrich, Diego Santilli y Karen Reichardt, Milei se mostró en Santiago del Estero con Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, postulante al Senado. Los libertarios presentan como candidato a gobernador a Ítalo Cioccolani.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, el Presidente recorrió en camioneta la Plaza Libertad y una parte del centro de la ciudad. A pocos metros del local partidario de LLA, cientos de familiares de personas con discapacidad protestaron y rechazaron su visita.

Santiago del Estero renueva este año tres senadores nacionales, y tres diputados nacionales. Y además, elige gobernador y vicegobernador, es decir, los máximos cargos a nivel distrital. Son comicios a contramano de la mayoría de las provincias, donde se renueva la gobernación en los años que coinciden con las elecciones presidenciales.

Concluida la actividad de campaña en esa provincia, Milei viajó a Tucumán, donde a las 18.30 se mostrará junto al candidato Tomás Pelli, en la recta final hacia los comicios de medio término.