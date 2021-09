Polémico y extravagante, nació en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 22 de junio de 1951. Su carrera judicial comenzó en 1976 como auxiliar, poco antes del golpe militar, y pasó por varios cargos -como secretario de juzgado y fiscal- hasta llegar a juez federal en 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem.

El ex magistrado fue conocido por haber investigado causas de fuerte repercusión pública, algunas de las cuales involucraron a altos funcionarios políticos de la administración de Menem y a los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Oyarbide tuvo alrededor de medio centenar de pedidos de juicio político por presunto mal desempeño y en 2001 estuvo a punto de ser destituido, acusado de connivencia con la Policía Federal y de haber protegido prostíbulos de esta capital. Pero, el mismo día de los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el Senado Nacional lo ratificó en su cargo.

Dejó su cargo tras jubilarse en abril de 2016. El pasado 22 de junio, realizó un almuerzo con amigos con motivo de su cumpleaños. Dicha ágape, habría sido el lugar en donde se contagio la enfermedad, según comentaron algunos allegados al ex juez federal.

De alto perfil mediático, sus últimas apariciones públicas fueron las vinculadas a su debut radial como columnista de Coco Sily, en el programa “Fuerte al medio”, en Radio 10.

En dicho envío radial, Oyarbide había develado que en tiempo al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py, el expresidente Mauricio Macri quiso "comprarlo" con dinero por tener en sus manos una causa en su contra.

"Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo", dijo el exmagistrado y según aseguró, el líder del PRO le pidió de forma "absolutamente directa" que se apartara de la investigación.

"Me pidió que me inhiba en una causa, que yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Stiusso a la cabeza", indicó.