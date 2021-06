Nuevo DNU: crece la idea de reducir restricciones en el AMBA

Tras una reunión entre Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco, se definirá con un nuevo DNU cómo continúa la situación por las próximas tres semanas.

Tardó un poco en admitirlo, pero finalmente Alberto Fernández se resignó a la idea de que la Ley Pandemia no saldría esta semana ya que el oficialismo no consiguió los votos suficientes y puso en marcha el plan B: redactar un nuevo DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que regulará la circulación por las próximas tres semanas, hasta que termine el mes de junio. Sin embargo, aún no definió qué hacer con los fines de semana, ya que mientras algunos funcionarios impulsan flexibilizar las restriccionesy permitir que se circule de 6 a 20, otros aseguran que aún no es momento para tomar esa decisión.