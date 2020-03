“El presidente Alberto Fernández nos bajó la información de que todos los pasajeros que tuviesen ticket, tienen que embarcar a pesar de que no sea de Aerolíneas Argentinas”, enfatizó.

Subrayó que si el pasajero tiene un boleto que no es de la compañía nacional, “tiene que requerir el endoso de la empresa con la que tiene su viaje programado”.

“Del 12 al 26 de marzo vamos a estar trayendo a doce mil argentinos”, calculó el funcionario nacional, mientras indicó que desde el 12 de marzo la empresa ya trajo “a alrededor de siete mil argentinos”.

En diálogo con CNN Radio, aclaró que la aerolínea de bandera se encuentra atendiendo a pasajeros de esa firma “y a muchos que no tenían tickets”. “Trajimos a algunos pasajeros de compañías aliadas de Sky Team, que endosaban fácilmente el boleto, pero muchas otras no lo autorizaban”, manifestó y puntualizó: “Dispusimos tarifas a un precio muy adecuado para quienes tenían ticket y la empresa no le daba el endoso”.

“Si la compañía no le da el endoso, tiene que comprar un boleto”, precisó Lombardo e insistió en que los precios de los pasajes de Aerolíneas se encuentran en rangos más bajos que lo habitual para facilitar el regreso de los ciudadanos argentinos.

El directivo de Aerolíneas Argentinas subrayó que hay “una coordinación entre aeropuertos y sucursales” que dispone un mecanismo por el cual “se van presentando los pasajeros y son colocados en una lista”.

“Luego, la diferencia de la lista que tenemos y la capacidad del avión se dispone a través de la venta por la web principalmente”, apuntó.

Consideró que ese sistema se da “bastante fluido en Europa y Estados Unidos”.

“Si bien existen reclamos, nuestras sucursales nos informan que las quejas están suavizándose”, remarcó.

