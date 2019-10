Grabois aseguró también que “nadie le dice que se calle”, en referencia a sus dichos sobre una supuesta reforma agraria que impulsaría en caso de que el FDT llegue al poder en octubre. “La semana de la reforma agraria, recibí el apoyo de Alberto, pero hay algunos dirigentes del FDT que son más albertistas que él y se pusieron nerviosos. (…) Las ideas que yo expreso pueden o no ser compartidas por los compañeros del FDT, pero poder enunciarlas debería ser de lo más normal”, aseveró.

A pesar de que le “pone muchas más fichas” a Alberto Fernández desde que Cristina Kirchner lo designó como candidato a la presidencia, el dirigente confesó que, de todas maneras, el proyecto del actual líder del partido no lo termina de apasionar. “Él no es lo mismo que Macri, hay una diferencia muy grande, pero ninguno de los dos proyectos me apasiona”, dijo, y graficó con un “en la cancha se ven los pingos”.

“Alberto es un buen tipo que se está preparando para articular conflictos de intereses y distintas que existen y que se van a ir desatando. Va a tener 100 días de luna de miel, tiene que mostrar resultados”, adelantó el dirigente del CTEP.