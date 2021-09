Para la Conferencia Episcopal, "se discute poder, no hacia dónde vamos"

“En la Argentina se discute poder y no hacia dónde vamos”, sostuvo, lapidario, el obispo de San Isidro.

“En la Argentina, caemos en la trampas de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial, hacia dónde vamos”, agregó el obispo Ojea en su cuenta de Twitter.

Embed En la Argentina, caemos en la trampas de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial, hacia dónde vamos. El Señor nos ilumine en este tiempo tan difícil, tan complejo y que la Virgen nos cuide y nos tenga de su mano. pic.twitter.com/rxeQMPLS1S — Oscar Ojea (@oscar_ojea) September 17, 2021

“Mientras los apóstoles discutían quién era el primero, Jesús se desangraba tratando de comunicarse con ellos. Así también muchas veces nosotros -y también en la Argentina- caemos en la trampa de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial”, dijo en un video publicado por la Conferencia Episcopal.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina también se manifestó sobre la crisis institucional desatada tras las PASO.

OJEA.jpg Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. @CEA

“En la Argentina también discutimos poder, no discutimos proyecto de Nación, no discutimos a dónde vamos, no pensamos a dónde tenemos que ir, no nos podemos poner a pensar juntos, sino que discutimos poder; poder mediático, poder económico, poder político”, acotó.

También sostuvo que: “Como los apóstoles, el Señor está clamando atención a lo que le está pasando en su corazón, a lo que va a vivir. Podemos decir; se asemeja a la situación dolorosa de tantísimos argentinos y argentinas.

“El Señor nos ilumine en este tiempo tan difícil, tan complejo y que la Virgen nos cuide y nos tenga de su mano”, cerró Ojea.

Embed "En la Argentina se discute poder y no hacia donde vamos". Compartimos la reflexión de monseñor @oscar_ojea para el 25° domingo del tiempo durante el año.#Comunicación #CEAhttps://t.co/kDyhewkgsB — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) September 17, 2021

En la misma línea, este jueves el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández dio a conocer una dura carta dirigida al presidente Alberto Fernández en medio de la crisis del Gobierno por la presentación de renuncias de varios ministros, en la que advirtió que "queda poco tiempo" para "evitar una debacle".