Para Manzur, el tuit de Aníbal Fernández fue "desafortunado"

Manzur se sumó a otros representantes del oficialismo que criticaron a Aníbal Fernández, como Leandro Santoro, candidato a diputado el Frente de Todos, y el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa.

“Lo que dijo Aníbal Fernández fue muy desafortunado”, expresó el ex gobernador de Tucumán, aunque destacó que “nos quedamos con las disculpas públicas del ministro”.

De todas maneras, Manzur enfatizó: “El presidente es quien define quiénes son sus colaboradores”.

Por su parte, Santoro, se diferenció de la polémica que se dio entre el ministro de Seguridad y Nik.

El candidato a diputado marcó sus diferencias con el funcionario del gabinete y fue el primer referente del oficialismo a dar su punto de vista, a lo que luego se sumó la voz de Manzur y Costa.

"No me gustó lo de Aníbal Fernández, cualquier referencia a los hijos es inaceptable", afirmó el candidato del oficialismo en declaraciones radiales.

"No sé qué quiso decir Aníbal, no pude hablar con él. Cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable", precisó Santoro.

"Ayer (por el lunes) lo llamé a Aníbal para preguntarle qué había querido decir y no pude hablar con él. Si me tengo que ajustar por lo que leí, la personalización en la política es horrible, trato de no personalizar y de tener buena relación personal con todos los dirigentes, aunque no militen en mi espacio", expresó el legislador porteño.

Nik - Aníbal mejor.png Manzur y Santoro opinaron sobre el tuit de Aníbal Fernéndez a Nik.

Otro de los dirigentes que se manifestó al respecto fue el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, quien dijo que “son correctas” las disculpas de Aníbal Fernández a Nik.

La controversia se originó a partir del tuit de Aníbal Fernández contra el dibujante, que dio lugar a una denuncia penal por amenazas y un seguido pedido de disculpas del ministro.

Todo comenzó poco después que el titular de la cartera de seguridad difundió desde su cuenta personal de Twitter un mensaje en respuesta a una crítica que realizó el humorista contra el gobierno.

