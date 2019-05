Parrilli no descartó un encuentro entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

Sin embargo, Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a la líder de Unidad Ciudadana, no descartó una reunión.

“Siempre se ha sentado a hablar con todo el mundo, nunca se ha negado a hablar", aseguró el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y recordó que cuando Cristina Kirchner era presidente recibió a Macri en varias oportunidades. "Desde ya que se puede hablar. No lo descarto. No hay ninguna negativa a hablar", dijo.

Sin embargo, criticó la forma en que se produjo la convocatoria. "Mandan una carta donde le piden que opine pero no dicen si la invitan o no a una reunión. No está muy claro lo que quieren", remarcó.

Respecto a la carta, Parrilli dijo que "casi al final dicen que aceptan ideas. Es muy confusa y difusa. Es una puesta en escena" y aseguró que es bastante insólito y contradictorio" que el Gobierno le pida a la senadora opinión sobre las políticas públicas. "Son políticas que han llevado al fracaso a la Argentina. Quieren arrastrar a los sectores sociales y políticos a esta caída que ellos tienen", sostuvo.

"Esto es para distraer la atención de la grave crisis que estamos atravesando. Sus políticas se contradicen permanentemente. Hablan de la independencia del Banco Central y hoy depende del FMI. Hablan de seguridad jurídica y son ellos los que hacen los acuerdos. Quieren arrastrar a todos a su plan desastroso de gobierno", explicó, en diálogo con El Destape, el ex secretario General de la Presidencia.