Macri amplió la convocatoria y citó a referentes de la Iglesia y la CGT

Incluso, esta mañana, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que enviarán una convocatoria para realizar un encuentro entre Macri y la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el entorno de la ex presidente aseguraron que todavía la ex mandataria no fue contactada y que no se expedirá sobre el tema hasta ese momento

Además de la ex presidente, se buscará el encuentro con Roberto Lavagna, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Daniel Scioli. También hará lo propio con los gobernadores, la CGT y las 62 organizaciones, la Iglesia Católica y Evangélica y el G6, que nuclea a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la CAME y La Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otros.

Hoy, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, salió a aclarar que “no están planteando ni un cogobierno ni una alianza electoral” sino que el Gobierno busca que "hacia futuro haya determinados elementos de previsibilidad que a cualquier gobierno le ayuden para que no se generen situaciones de descontrol o dominio de los mercados”.