El ex jefe de Gabinete remarcó que son 10 puntos inaceptables y aseguró que no se trató de una convocatoria real

Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y hombre muy cercano a la ex mandataria de cara a las próximas elecciones, criticó duramente el acuerdo de gobernabilidad anunciado por Mauricio Macri y aseguró que la presidenta, que sería convocada, no lo firmará.