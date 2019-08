De hecho, una calificada fuente legislativa del oficialismo consultada opinó que "el Presupuesto se podrá negociar si ganamos, de lo contrario, lo tendrá que manejar Alberto con extraordinarias en diciembre" próximo.

Para la Casa Rosada no es tiempo de "hablar de agenda legislativa" pero, no obstante, admiten que hay proyectos frenados que sí preocupan al jefe de Estado, como la aprobación de los pliegos para 90 jueces que esperan en la Comisión de Acuerdos del Senado, frenado por la oposición antes que despuntara el tiempo proselitista. La aprobación del pliego de la candidata a la Procuración General, María Inés Weimberg de Roca, "no tiene lugar en este escenario. Habrá que pensar qué ocurrirá después de las elecciones". En la etapa pos electoral, el análisis de un proyecto que el macrismo intentará dejar como legado, el nuevo Código Penal, debería estar presente en las reuniones convocadas en la Cámara alta.

Lo cierto es que ayer se vivió una jornada tranquila en Balcarce 50: Mauricio Macri recibió al titular del PAMI, Sergio Casinotti, y más tarde tuvo reuniones privadas para finalizar la jornada en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en Vicente López.

Por la tarde en Casa Rosada se llevó a cabo una reunión de equipos de Comunicación de Juntos por el Cambio de distintos distritos para unificar criterios rumbo a los comicios.

Un estrecho colaborador de María Eugenia Vidal reconoció, mientras recorría los pasillos de Casa Rosada rumbo una reunión con funcionarios nacionales, que "el domingo la vamos a tener cuesta arriba: es probable que perdamos". El peso de la boleta de Alberto Fernández al lado de la de Axel Kiciloff y Cristina Kirchner parecería más determinante en Provincia que la boleta que llevará a Macri y Miguel Pichetto. "Pero lo podemos dar vuelta el 27 de octubre", aseguró, optimista.

En tanto, un funcionario nacional consultado, que evitó dar números de encuestas, admitió que "el lunes habrá que repensar todo de vuelta. La campaña para las (elecciones) generales va a depender de los resultados del domingo y tendremos que buscar nuevos ejes".

Sí para la semana próxima en el oficialismo esperan un número más amigable: el INDEC dará a conocer la inflación de julio que oscilaría entre un "2,1 y 2,2 por ciento", lo que expondría la cuarta baja consecutiva, aunque la comparación interanual seguiría siendo alta. Aquí también cobrará importancia el resultado del domingo: un resultado abultado de los Fernández, con porcentajes que superen el 40% (con 45% ganaría en las generales), podría disparar el precio del dólar y, con ello, gatillaría más inflación hasta fin de año.

Con todo, Macri y la cúpula del Ejecutivo tendrán actividad en la Residencia de Olivos. Y el Presidente desde mañana repetirá la cábala de anteriores elecciones: pasará el fin de semana de votación en la quinta familiar Los Abrojos, en Malvinas Argentinas, hasta las 11 del domingo cuando tiene previsto ir a votar a una escuela porteña.

El secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, también repetirá cábalas de anteriores elecciones: el domingo por la mañana concurrirá al juzgado electoral de La Plata, con competencia electoral en la Provincia, para auditar el proceso y estar presente en caso de una eventual impugnación, y al atardecer concurrirá al Centro de Cómputos, la sede del Correo del barrio porteño de Barracas. Como apoderado del PRO, solía ir a esos lugares y el 11 de agosto repetirá esta rutina "por cábala".