Las frases destacadas de Vidal

• "Es un momento histórico porque hace casi cuatro años elegimos un cambio en la provincia. Histórico porque por primera vez vamos a tener un presidente no peronista que termina el mandato. Y que puede volver a ser electo. Pero sobre todo, histórico, porque en tres días vamos a decidir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos", comenzó la gobernadora bonaerense.

• "Nos habían dicho que esta provincia era inviable. Que era imposible. Que no se podía. Por eso 2015 hicimos un voto muy valiente para demostrar que se podía. Y juntos demostramos que se podía hacer las obras contra las inundaciones".

• "En la Ciudad ya no se inunda más, en Provincia falta. Pero llega un día en que las obras se terminan y no se inunda más. Demostramos que el SAME podía venir a la provincia. Juntos logramos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Mejoramos la educación pública, los resultados de las pruebas Aprender nos avalan."

• Hay más de un millón de bonaerenses que volvieron a estudiar. La mayoría, mujeres. La mayoría, vienen de hogares pobres. Volvieron a empezar. Ellas saben mejor que nadie que lo que aprendes te hace ser mejor y no te lo saca nadie."

• "Dijimos basta. Y dimos las peleas que había que dar. Hicimos lo que hay que hacer para dar pelea ante los narcos."

• "La prioridad no es una cara sin nombre. Tiene rostro, nombre y apellido. Lo conocimos recorriendo cada uno de los municipios. Esta provincia es la que yo elegí hace 18 años para vivir. Es mi lugar, el de mis hijos, el de mi familia."

• "Yo no estoy por un cargo ni vine a hacerme rica. Estoy acá para dar las peleas que nadie se atrevió a dar para que vivamos mejor. Falta. Es difícil. Lo estamos haciendo desde lo profundo. Y no se puede hacer solo."

• "Este domingo les pido que vayan a votar, no solo porque es su derecho sino porque es una oportunidad enorme de hacer oir sus voces. Es la oportunidad de elegir el camino para una provincia en donde los valores estén presentes, que te cuide, que tenga escuelas en donde tus hijos puedan aprender el trabajo del presente y el futuro. Donde tengas un hospital cerca. No podemos bajar los brazos, porque nos merecemos más. Si no los bajamos después de tantos años de mentira y soledad, no los podemos bajar ahora."

