Triple crimen de Florencio Varela: Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de "Pequeño J"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de X que la captura se concretó en la ciudad de Lima luego de "un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina".

Ozorio fue interrogado por la Policía tras ser detenido en Lima y mientras era esposado, dijo: "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos porque les debía plata. Hace dos días me escapé. Vengo desde Trujillo. Me vengo escapando. Me trajeron los mafiosos por la selva de Paraguay".

Ozorio es el octavo detenido en la causa originada por el triple crimen de Florencio Varela perpetrado la semana pasada. En la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, fueron encontrados los cuerpos mutilados y en terrados de las tres jóvenes.

De acuerdo con fuentes del caso, Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

La Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Tiene pedido de captura internacional.

