Triple crimen: cayó en Bolivia el chofer que trasladó a las chicas

El arresto se produjo en la ciudad boliviana de Villazón, en la frontera con la localidad jujeña de La Quiaca, tras un operativo coordinado entre fuerzas argentinas y bolivianas.

“Con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. Será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”, expresó la ministra Patricia Bullrich en su cuenta de X.

De acuerdo con la investigación judicial, Sotacuro habría sido el chofer de la camioneta blanca utilizada para trasladar a las jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela. Fue en esa localidad del sur bonaerense donde las tres víctimas fueron brutalmente asesinadas y enterradas en el fondo de una vivienda, escenario que quedó registrado en imágenes que estremecieron a la opinión pública.

Cinco detenidos

Con este arresto ya son cinco los detenidos en el caso. Antes habían sido apresados Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes permanecen alojados en el penal de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.

Mientras tanto, la investigación busca escalar en la cadena de responsabilidades. Este jueves, Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, argentino de 23 años, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano que aparece como principal ideólogo del crimen. El fiscal Adrián Arribas lo acusa de coautoría en el delito de “homicidio agravado por concurso premeditado, ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterada en tres hechos”.

Circular de Interpol

La circular roja de Interpol advierte que, en caso de ser detenido, se solicitará su extradición conforme a los tratados internacionales vigentes. Ozorio, domiciliado en el barrio porteño de Parque Patricios, es considerado un engranaje clave en la planificación de los crímenes junto al propio “Pequeño J”, identificado como Julio Valverde.

Mientras la Justicia avanza, el dolor no da tregua a las familias. Hoy se realizaron los entierros de las tres adolescentes. Los cuerpos de Brenda y Morena fueron sepultados en el cementerio Las Praderas, mientras que Lara fue despedida en Campo Santo, ambos en La Matanza. “Es injusto lo que le pasó a Brenda, pero voy a marchar todos los días hasta que me traigan a los verdaderos responsables y no a perejiles”, dijo entre lágrimas Sabrina, madre de una de las víctimas.

La conmoción social que generó el caso obligó a reforzar el equipo judicial. A los fiscales Adrián Arribas, Diego Rulli y Claudio Fornaro se sumó como colaboradora especial Lorena Pecorelli, quien ya participó de nuevas medidas de prueba y requirió al juez interviniente una serie de diligencias. En paralelo, los representantes del Ministerio Público mantuvieron un encuentro con los familiares de las víctimas, acompañados por personal de asistencia de Nación y de la provincia de Buenos Aires.

En esa reunión, los funcionarios escucharon las demandas de los allegados a Brenda, Morena y Lara, evacuaron inquietudes y adelantaron los próximos pasos de la investigación. La causa, que se caratula como triple homicidio agravado, sigue acumulando pruebas y apunta a desentrañar la trama narco que estaría detrás de un crimen que conmovió al país entero.