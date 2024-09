Patricia Bullrich, sobre el atentado a la Sociedad Rural: "Estamos trabajando en la hipótesis de sectores anarquistas"

"Ha habido acciones muy violentas de sectores anarquistas, de extremistas veganos, que tiene una tradición de aparecer y desparecer. Recuerdo el caso del juez Bonadio, quien tuvo un intento de bomba en su casa", dijo la funcionaria al abrir la segunda jornada de la Convención Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) que se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de Mendoza.

Sobre el atentado, agregó: "Estamos trabajando en una serie de líneas, como mirar las cámaras y ver de dónde salió (la persona que llevó a cabo la acción), está detectada la persona aunque aún no se pudo conocer la identidad". "Es una hipótesis, la estamos estudiando y la Ciudad está haciendo la investigación. Espero que tenga una resolución rápida, la verdad es que fue inesperado, no hubo prevención previa", agregó la funcionaria al ser consultada sobre el tema.

Embed Ante el intento de asesinato contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en el que fueron heridos, como consecuencia de dos cartas bomba, su secretaria y otras tres personas, pusimos a disposición del juez de la causa el envío de la Unidad de Investigación… pic.twitter.com/RoWmzNtdNf — Ministerio de Seguridad (@MinSeguridad_Ar) September 6, 2024

Habló el vicepresidente de la Sociedad Rural

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, descartó un ataque vegano a raíz del hallazgo de explosivos en el predio del barrio de Palermo, y habló de “conjeturas” que involucran al Gobierno, aunque planteó que “es muy temprano para hacer especulaciones”.

“Hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva, y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro”, sostuvo en una entrevista que brindó a Rock and Pop.

La Rural Marcos Pereda Vicepresidente.jpg El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda.

En la misma línea, aseguró que no se arriesga "a hacer ningún tipo de conjetura”, pero rechazó la posibilidad de que activistas veganos hayan atacado la sede al argumentar que las acciones suelen argumentarse con mensajes.

Consultado por el periodista Ari Paluch, quien planteó un escenario en el que el episodio haya estado motorizado por la molestia del Gobierno ante el rechazo del DNU sobre los fondos de la SIDE, Pereda admitió: “Es una de las conjeturas que corría ayer, pero, como dije, es medio temprano para estar especulando”.

“Todo puede ser en esta Argentina nuestra. Esperemos que sea un hecho aislado y que podamos dar vuelta en la hoja para que podamos seguir trabajando y tengamos un país mejor a través de un campo que tiene un enorme potencial todavía por desarrollar”, pidió.

Por último, contó que su despacho es contiguo al del titular de la SRA, Nicolás Pino, aunque sostuvo que no escuchó la detonación. Además, afirmó que este viernes se retomarán las actividades en la sede al tiempo que reveló que se extremarán los cuidados en materia de seguridad. “Daría vuelta la hoja. La Rural sigue gestionando y haciendo lo que tiene que hacer para el sector agropecuario”, concluyó.