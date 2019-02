Patricia Bullrich: "La ley penal juvenil genera una idea de responsabilidad en el menor"

De acuerdo a sus declaraciones en el programa La Noche de Mirtha, la ministra espera ansiosa el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación para tratar cuatro leyes importantes para su ministerio.

"Vamos a pedir cuatro leyes: la reforma del Código Penal, que cambia muchas cosas; la ley penal juvenil, que empieza a generar una idea de responsabilidad en el menor de edad y le saca facilidades al mayor; la ley de barras bravas y la ley del ADN para todos los delitos. Esas son nuestra prioridades", enumeró Bullrich.

La ministra ya había dejado en claro que defiende la baja de la edad de imputabilidad, al mencionar que “a partir de los 15 años, si se comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”.

En cuanto a la reforma del Código Penal, la ministra indicó que buscarán la inclusión de "cosas que piden los ciudadanos", tales como la acumulación de penas "para que los que reciben perpetua no salgan más", y penas para los actos preparatorios, que Bullrich definió como "las conductas que demuestran la intención de llevar a cabo una acción violenta".

Con respecto al registro de ADN, confirmó su intención de llevarlo a cabo este año, y explicó que estará compuesto por todas aquellas personas que cometan delitos dolosos. "Ya reglamentamos el (registro de) ADN de violadores, ahora queremos uno para todos los delitos (dolosos)", explicó.

Por otra parte, la ministra se refirió al nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad e indicó que, a pesar de la polémica que generó, cinco jueces distintos han confirmado su constitucionalidad.

"Tuvo cinco pedidos y cinco jueces dijeron que era constitucional. Un juez de Junín dijo que los que habían presentado el recurso ni habían leído el protocolo. Lo que escribimos es lógico y normal, y está basado en los reglamentos de las policías del mundo que tienen mejores resultados que nosotros".

También se refirió a su vez a la compra de armas Taser: "Las estamos por comprar. En marzo llamamos a licitación. Lo que hace la Taser es proveer un medio no letal cuando hay una conducta violenta. Me están discutiendo usar un arma no letal en vez de un arma letal, algo que mata", remarcó.