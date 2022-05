Patricia Bullrich no quiere alejarse de los votantes de Milei

"Es importante dejar de hablar de Milei y hacerlo sobre las cosas que estamos haciendo o queremos hacer. Nosotros tenemos que ser voceros de nuestras políticas, no de Milei", afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

"El votante de Milei también es votante de Juntos por el Cambio, por eso no me parece bien que tomemos distancia de sus votantes", aseguró la líder del partido fundado por Mauricio Macri.

Asimismo, indicó que el líder libertario "está haciendo su partido", por lo que indicó que "no hay nada que explicar con respecto a dos caminos que se abrieron".

La unidad de Juntos por el Cambio no está en discusión

Por otro lado, señaló que "la unidad de Juntos por el Cambio es algo que no está en discusión" y reconoció que lo que le cuestionaron a Mauricio Macri los socios del radicalismo y la Coalición Cívica durante su mandato fue que ignorara a los otros partidos del acuerdo para el armado de su plan.

Bullrich sostuvo que "el plan de Gobierno había sido una responsabilidad más del PRO", por lo que insistió en la importancia de que "el próximo Gobierno sea de coalición".

Por contraste, afirmó que la administración de Alberto Fernández no reúne esa condición y remarcó: "No es de coalición, sino un gobierno del kirchnerismo que es el peronismo. Es un solo partido que se dividió en distintos momentos por el poder y que el mismo poder volvió a unir". "Lo que está en crisis es un modelo de poder, no una coalición", explicó.

Patricia Bullrich, fan de Tini

Pese a los problemas del país y las discusiones internas de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se hizo un tiempo para presenciar el show de Tini Sotoessel en el Hipódromo de Palermo. Asistió junto a su amigo, el diputado Gerardo Milman, y luego felicitó a la joven artista a través de su cuenta de Twitter. "Felicitaciones, @TiniStoessel. ¡La pasé muy bien anoche! #TINITour ".