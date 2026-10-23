Patricia Bullrich publicó un video con música de Plan B y referencias al Senado

Las imágenes aparecen en un momento en el que se debate el futuro político de la exministra de Seguridad, cuyo nombre suena como una posible compañera de fórmula de Javier Milei en las elecciones presidenciales del próximo año.

Días atrás, consultada sobre sus próximos pasos, Bullrich evitó dar precisiones y respondió con un escueto “No comments”.

La Presidencia del Senado y las especulaciones para 2027

El video también generó lecturas vinculadas a la disputa interna del oficialismo y a la relación con Victoria Villarruel, actual vicepresidenta de la Nación y titular del Senado. La presencia de imágenes del despacho y del sillón desde el que se presiden las sesiones reforzó las interpretaciones sobre el interés de Bullrich en ese lugar institucional.

Sin embargo, las versiones sobre su futuro no se limitan a la Cámara Alta. En distintos despachos de la Casa Rosada, la senadora aparece como una de las figuras consideradas para integrar la fórmula presidencial de La Libertad Avanza en 2027.

Desde su entorno, no obstante, relativizan la posibilidad de que ocupe el segundo lugar de la fórmula y señalan que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, podría limitar su margen de acción política.

Otro de los nombres mencionados como eventual candidato es Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pese a ello, dentro del armado libertario hay sectores que se inclinan por una fórmula mixta para los próximos comicios, con el objetivo de buscar un segundo mandato.

El nuevo spot se suma a una serie de publicaciones con las que Bullrich parece combinar música y mensajes políticos. El mes pasado, la senadora había difundido un video en el que aparecía buscando la canción “No me importa”, de Lali Espósito, en medio de las tensiones entre la artista y el Gobierno.

En aquella oportunidad, la letra también despertó interpretaciones por sus referencias a la independencia y a las expectativas ajenas. Incluso Milei se refirió luego a la música de Lali y aseguró que había escuchado algunos de sus temas y que le habían gustado.

Por ahora, Bullrich no confirmó ninguna candidatura. Pero su nueva publicación volvió a instalar una pregunta en el oficialismo: ¿se trata de un guiño a la Presidencia del Senado o de una señal sobre sus aspiraciones para 2027?