La ex ministra de Seguridad explicó que su prioridad está puesta en sostener los fundamentos del programa económico y ampliar su alcance hacia los sectores que todavía enfrentan dificultades. En ese sentido, mencionó a las pequeñas empresas, los comercios y el consumo, y planteó que el Gobierno debe avanzar con medidas que reduzcan la carga impositiva.

La senadora también fue consultada sobre las versiones de que Karina Milei le habría pedido que desistiera de una eventual candidatura presidencial. “Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí”, subrayó Bullrich.

Patricia Bullrich también reivindicó su independencia dentro del oficialismo y cuestionó las interpretaciones sobre su vínculo con la conducción del espacio.

“Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, sostuvo.

La senadora también defendió la suspensión de las PASO y descartó que la decisión responda exclusivamente a las necesidades electorales del Presidente. Consideró que el sistema genera gastos, distrae al Gobierno durante buena parte de su mandato y obliga a los partidos a participar de una competencia interna.

“No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, afirmó. Además, sostuvo que el peronismo encontrará una forma de unificar candidaturas sin necesidad de elecciones primarias. “¿Qué va a preferir el peronismo? ¿Volver al poder o dividirse en candidatos? Para mí, volver al poder”, planteó.

Tras la sesión en el Senado: tiró un beso con anteojos de sol negros

Bullrich, publicó un nuevo video en sus redes sociales tras la jornada de jueves en el Senado en la que el oficialismo logró avanzar con varios proyectos, entre ellos, la media sanción de la suspensión de las PASO.

La exministra de Seguridad había compartido durante la semana anterior otro video con una estética inspirada en las producciones musicales de Bizarrap.

Estas publicaciones se producen en medio de las discusiones internas del oficialismo sobre el escenario electoral de 2027 y el futuro político de la senadora.

En sus últimas declaraciones públicas, Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto encabezado por Javier Milei, aunque reivindicó su autonomía política y evitó confirmar una eventual candidatura.