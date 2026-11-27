La senadora Patricia Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto político de Javier Milei y consideró que su continuidad en el poder es una prioridad para el oficialismo. Rechazó las versiones sobre una eventual disputa por candidatura.
Tras la favorable sesión en el Senado, Patricia Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto político de Javier Milei y consideró que su continuidad en el poder es una prioridad para el oficialismo, aunque evitó pronunciarse de manera explícita sobre la reelección del Presidente.
En diálogo con Radio Mitre, la senadora nacional también reivindicó su autonomía dentro del espacio libertario, rechazó las versiones sobre una eventual disputa por candidaturas y aseguró que no le gusta el verticalismo.
“Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, sostuvo cuando le preguntaron si acompañaría a Milei en una nueva postulación presidencial o si buscaría competir por su cuenta.
Sin embargo, ante la insistencia del periodista sobre por qué hablaba del proyecto y no directamente del mandatario, Bullrich respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo”.
La ex ministra de Seguridad explicó que su prioridad está puesta en sostener los fundamentos del programa económico y ampliar su alcance hacia los sectores que todavía enfrentan dificultades. En ese sentido, mencionó a las pequeñas empresas, los comercios y el consumo, y planteó que el Gobierno debe avanzar con medidas que reduzcan la carga impositiva.
La senadora también fue consultada sobre las versiones de que Karina Milei le habría pedido que desistiera de una eventual candidatura presidencial. “Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí”, subrayó Bullrich.
Patricia Bullrich también reivindicó su independencia dentro del oficialismo y cuestionó las interpretaciones sobre su vínculo con la conducción del espacio.
“Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, sostuvo.
La senadora también defendió la suspensión de las PASO y descartó que la decisión responda exclusivamente a las necesidades electorales del Presidente. Consideró que el sistema genera gastos, distrae al Gobierno durante buena parte de su mandato y obliga a los partidos a participar de una competencia interna.
“No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, afirmó. Además, sostuvo que el peronismo encontrará una forma de unificar candidaturas sin necesidad de elecciones primarias. “¿Qué va a preferir el peronismo? ¿Volver al poder o dividirse en candidatos? Para mí, volver al poder”, planteó.
Bullrich, publicó un nuevo video en sus redes sociales tras la jornada de jueves en el Senado en la que el oficialismo logró avanzar con varios proyectos, entre ellos, la media sanción de la suspensión de las PASO.
La exministra de Seguridad había compartido durante la semana anterior otro video con una estética inspirada en las producciones musicales de Bizarrap.
Estas publicaciones se producen en medio de las discusiones internas del oficialismo sobre el escenario electoral de 2027 y el futuro político de la senadora.
En sus últimas declaraciones públicas, Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto encabezado por Javier Milei, aunque reivindicó su autonomía política y evitó confirmar una eventual candidatura.
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