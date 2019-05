Las frases destacadas de Bullrich:

• "Tuvo que defenderse de una manera que quizás a nadie le guste hacerlo, pero era su vida o la vida del victimario [por el ladrón asesinado], del delincuente."

• "En esta filosofía que sostuvimos siempre, la sostenemos para el doctor Cataldo, como la sostenemos para todos los casos en los que creemos que hay legítima defensa o cumplimiento del deber."

• "Lo que necesite el doctor para la seguridad suya y la seguridad de su familia, sus cuatro hijos, va a tenerlo."

• "Nosotros queremos que en la Argentina, en la medida que ha habido justicia, nadie quiera hacer venganza, nadie quiera aprovechar una situación y vengarse porque lo único válido es la justicia. Usted esperó dos años y medio a esta justicia."

ADEMÁS:

Patricia Bullrich, sobre la absolución de Cataldo: "Se hizo justicia"

Violento intento de secuestro: delincuentes robaron una mochila con dinero

Las frases de Villar Cataldo:

• "Desde el primer, ese momento horrible que me pasó, yo he sentido 'no transformemos a la victima en victimario' y eso es un hecho real, muchas veces se transforma a la víctima e victimario."

• "Fue un hecho no buscado por mi, un hecho desgraciado, porque yo siempre me formé como médico para salvar vidas y no para quitar vidas."

• "En este caso se perdió una vida. No importa que sea un delincuente, es una vida."

• "Gracias a Dios y gracias al jurado popular me absolvieron y estoy libre."

• "El miedo nunca se pierde. Sigo teniendo temor por mi y por mis cuatro hijos que tienen que salir a trabajar."

• "Al principio hubo muchas amenazas hacía la vida de mis hijos y hacia mi vida."

• "Estuvimos hablando con la señora ministra de que voy a tener medidas de seguridad como corresponde para estar un poco más tranquilo."

• "El uso de armas es una decisión personal y yo, como legítimo usuario, no estoy violando ninguna ley. Simplemente, cumplí con todos los requisitos que tiene que tener un ciudadano para poder tener un arma en la casa. Yo no soy portador, soy legítimo usuario y la puedo tener dentro de mi domicilio."