Por ahora, todo está atado a lo firmado con el FMI

Tanto en la Casa Rosada como en la quinta de Olivos se hizo hincapié en que no se hará nada con el dólar si no supera el techo de no intervención, que hoy por hoy está fijado en 51,48 pesos.

Resignados por el ‘ruido electoral’ que altera a los mercados, en el gobierno continuaron ayer analizando los vaivenes del dólar y el riesgo país pero aseguraron que mientras el valor del billete verde se mantenga dentro de los límites de la banda cambiaria, hoy con un techo de $51,48, no podrán intervenir. Sobre el alza final que tuvo la divisa ayer, argumentaron que se debió a un desarme de posiciones de un poderoso fondo de inversión intentando minimizar el nuevo récord en su cotización.