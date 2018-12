“Sin dudas el tratamiento que le vamos a dar a esta normativa mañana es como consecuencia de todo lo que se generó en torno a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, no por compromiso de la mayoría de los sectores políticos. Durante todo el año trabajamos en distintas comisiones la “Ley Micaela” pero no se pudo ingresar en el recinto. Con todo lo que ocurrió esta semana, el Presidente tomó la decisión de que sea tratada y la celebramos”, dijo a Popular la Diputada Nacional del Movimiento Evita, Araceli Ferreyra.

En este marco, la legisladora detalló: “Junto a diputados de diferentes bloques le mandamos una carta a Macri pidiendo que se incluya el tratamiento de la Ley Micaela. Sin embargo, nadie de Cambiemos firmó. Por eso pensamos que no se iba a tratar”.

El escrito que le mandaron al Presidente lleva las firmas de varios diputados, entre ellos Lucila De Ponti, Leonardo Grosso, Silvia Horne, Victoria Donda, Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Cecilia Moreau, Mónica Macha, Mirta Tundis, Gabriela Cerruti, Analía Rach Quiroga, Pablo Kosiner y Cristina Álvarez Rodríguez.

La #LeyMicaela es el resultado de un gran trabajo colectivo y de la necesidad de generar políticas públicas en clave de género — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) 17 de diciembre de 2018

Respecto a la normativa en sí, Ferreyra explicó que el objetivo de la ley es capacitar a los empleados del Estado, no solamente a aquellos que trabajan en áreas sensibles sino a todos, con perspectiva de género.

“Algo importante es que el hecho de no capacitarse, de no realizar los cursos y los seminarios, será considerado falta grave y tendrán sanciones disciplinarias. Es muy necesario trabajar en la prevención, justamente para que no ocurra lo que ocurrió con el spot de Darthés sobre violencia de género. Si no se trabaja en prevención, siempre es tarde. Cuando un caso llega a la Justicia es porque una persona ya fue asesinada o violada", remarcó.

“Es una gran paso que el Estado dé el visto bueno a este tipo de capacitaciones. Le da una espalda importante también a la Ley de Educación Integral que debería ser respetada y trabajada en todos los colegios”, concluyó Ferreyra.

Caso Micaela García

La iniciativa, que fue presentada después del asesinato de la joven Micaela García, en Gualeguay, en abril del año pasado, es impulsada por la diputada del Frente para la Victoria Analía Rach Quiroga y sería tratada en la Cámara de Diputados mañana.

Micaela era militante del Movimiento Evita y fue violada y asesinada. Su femicida, Sebastián Wagner, de 30 años, tenía antecedentes de ataques sexuales y en el momento del hecho estaba libre. Por el crimen de la mujer, Wagner fue condenado a prisión perpetua.