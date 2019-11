Posponen definición sobre Bonadio y Canicoba Corral

Así lo hizo en un plenario realizado ayer, en el que fue convalidada la decisión que, de manera unánime, había sido adoptada previamente por la Comisión de Disciplina y Acusación, en una reunión que se desarrolló en el Salón Lino Palacios de la sede del cuerpo, ubicada en la calle Libertad al 700 del centro porteño.

En lo que constituyó una de las últimas reuniones con la actual composición del cuerpo encargado de seleccionar y, eventualmente, remover magistrados, tanto la Comisión como el plenario resolvieron posponer una definición en relación a las conductas de dos de los magistrados que desarrollan su tarea en casos de corrupción en los Tribunales de Comodoro Py.

La razón por la que se decidió, primero en la Comisión y luego en el plenario, la postergación del tratamiento de esos expedientes se debe a que, en el caso de Bonadio, no llegó aún la prueba solicitada, y de Canicoba Corral, porque ingresó a último momento, sin dar tiempo a que los consejeros integrantes de la comisión pudieran analizarla, según se argumentaron ayer en la Comisión quienes propusieron postergar el tratamiento de dictámenes ya elaborados.

Hasta el miércoles, el oficialismo buscaba avanzar con la desestimación de las denuncias contra ambos magistrados denunciados por presunto mal desempeño de sus funciones, lo que le valió, incluso, críticas puertas adentro de Cambiemos, encabezadas por la Coalición Cívica-ARI, que salió a cuestionar públicamente esa pretensión a través de la diputada nacional Paula Oliveto.

"La CC-ARI y sus diputados no somos parte de la decisión de no investigar a la justicia federal. Rechazamos el salvataje antes del 10 de diciembre a jueces cuestionados en su obrar y patrimonio", tuiteó este mediodía la legisladora, cuando todavía no había sido avalada por el plenario del Consejo la decisión de posponer el tratamiento de los dictámenes desestimatorios.

En el Consejo de la Magistratura hay cuatro expedientes que ponen en tela de juicio el desempeño del juez Bonadio, quien instruye, entre otras causas, el correspondiente a los llamados cuadernos de la corrupción, como así también la de Los Sauces y la del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Se trata de trámites iniciados por denuncias formuladas por Carlos Beraldi, uno de los abogados de la senadora nacional y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, y por el ex director de la AFI y senador nacional electo por Neuquén, Oscar Parrilli.

A esos dos expedientes se suma un tercero, iniciado a instancias de una denuncia formulada por el abogado Federico Paurolo, quien representa al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti ante la Justicia, y un cuarto, motorizado por Luis Ferreyra y Myriam Kohen, familiares del dueño de la empresa Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, excarcelado en octubre pasado en la causa de los cuadernos.