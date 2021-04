"Provincias y privados pueden comprar vacunas por su cuenta"

“No está vedado traer vacunas. Tanto las provincias, como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo los privados. No está prohibido”, aseguró al respecto Cafiero, durante una entrevista que mantuvo anoche con el programa A dos voces, por la señal TN.

"Es un error. Quizás no nos detuvimos a explicarlo, pero desde el año pasado, no recuerdo el número de la ley, no está prohibido comprar vacunas por los estados provinciales", añadió el funcionario.



En esta misma línea, el jefe de ministros precisó que “no es el Gobierno nacional quien debe comprar las vacunas”, sino que debido al “nivel de escasez que hay” en todo el mundo, “el Presidente instruyó a toda su administración a trabajar desde el año pasado en adquisición de vacunas” que son “las que se están consiguiendo”.