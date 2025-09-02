Quién es Michael Milken, el rey de los "bonos basura" admirado por Milei

Milken, a quien Milei calificó en alguna oportunidad como un “defensor de las ideas de la libertad”, fue procesado y condenado por múltiples delitos financieros en 1989, entre ellos, fraude de valores, manipulación del mercado y otras violaciones relacionadas con bonos de alto riesgo.

En 1990, el anfitrión del mandatario en su onceava visita a los Estados Unidos se declaró culpable de 6 de los delitos graves que se le imputaban: principalmente violaciones a las leyes de valores y declaraciones falsas a la Securities and Exchange Commission (SEC).

Condena y posterior indulto

Milken fue condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de 600 millones de dólares; posteriormente, su pena se redujo a 2 años tras cooperar con las autoridades y cumplió prisión entre 1991 y 1993.

El economista estadounidense, que está entre las figuras admiradas por Milei, llegó a ser el hombre mejor pago de la historia en la Bolsa de Nueva York e inspiró la creación de Gordon Gekko, el personaje de la película ‘Wall Street’ de 1987.

En 2020, recibió el perdón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una serie de indultos y conmutaciones de pena a influyentes personajes que cometieron crímenes de “cuello y corbata”.

En ese entonces, Trump dijo que Milken hizo "un sensacional trabajo por el mundo, con toda su investigación sobre el cáncer". Sucede que, tras salir de prisión, el empresario sobrevivió a un cáncer de próstata y reinventó su perfil público como filántropo, donando millones de dólares a las investigaciones científicas para combatir la enfermedad.

Sin embargo, a sus 77 años, Milken tiene prohibido de por vida trabajar en la industria de valores.

Tras superar esa etapa oscura, el economista fundó Milken Institute, una organización sin fines de lucro dedicada a realizar estudios referidos a políticas económicas, que anualmente organiza una conferencia en Los Ángeles