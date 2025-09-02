Tras la denuncia del Gobierno, la Embajada de Rusia negó estar vinculada a la filtración de audios

“Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), considerándolas infundadas y falsas”, señaló la representación diplomática en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La Embajada rusa recordó que “se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”.

Un deseo "irracional de ver espías rusos en cada esquina"

Tras rechazar esas acusaciones por infundadas y falsas, aclaran: “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.

El lunes, en una entrevista radial la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por la filtración de audios grabados en Casa Rosada y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

“Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podría haber incidencia de Venezuela”, manifestó. No obstante, también dijo que la grabación “la pudo hacer cualquier persona”.

Además del rechazo a las acusaciones, el comunicado de la Embajada remarcó que Rusia “aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”.

Y recordó que el próximo mes de octubre desea celebrar el 140º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas ruso-argentinas con en ese espíritu de amistad, “y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.