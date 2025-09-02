Política |

Tras la denuncia del Gobierno, la Embajada de Rusia negó estar vinculada a la filtración de audios

“Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas”, afirmaron en un comunicado

La Embajada de Rusia en Argentina rechazó este martes “categóricamente” las acusaciones sobre supuesto espionaje ruso en la Casa Rosada realizadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a las que calificaron como “infundadas y falsas”.

“Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), considerándolas infundadas y falsas”, señaló la representación diplomática en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Embed

La Embajada rusa recordó que “se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”.

ADEMÁS: Stornelli dispuso no avanzar sobre las "fuentes" de periodistas

Un deseo "irracional de ver espías rusos en cada esquina"

Tras rechazar esas acusaciones por infundadas y falsas, aclaran: el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.

El lunes, en una entrevista radial la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por la filtración de audios grabados en Casa Rosada y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

“Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podría haber incidencia de Venezuela”, manifestó. No obstante, también dijo que la grabación “la pudo hacer cualquier persona”.

Además del rechazo a las acusaciones, el comunicado de la Embajada remarcó que Rusia “aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”.

Y recordó que el próximo mes de octubre desea celebrar el 140º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas ruso-argentinas con en ese espíritu de amistad, “y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados