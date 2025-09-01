Brutal crimen en Tandil: una joven fue asesinada a la salida de un boliche

El caso sucedió en la madrugada del domingo, cuando Milagros Andrea Pilar Quenaipe se encontraba con un grupo de amigos en el cruce de las calles Rodríguez y Uriburu. De un momento a otro, el acusado se acercó, agredió a uno de los chicos y luego arremetió contra la joven, que recibió una puñalada en el cuello y falleció en el acto.

Las autoridades locales informaron que la detención del agresor ocurrió tiempo después, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron dar cuenta de que el sujeto, identificado como Wilson Sánchez, de 23 años, se refugió en su domicilio luego del crimen.

El arma blanca utilizada para el ataque y posterior crimen fue hallada a pocos metros del lugar, tirada en la vereda. Hasta ahora, el móvil del asesinato es una incógnita. Esto se debe a que la joven y el agresor no se conocían y tampoco existía conflicto previo entre ambos.

La autopsia señaló que la víctima sufrió un shock hipovolémico agudo, al recibir un cuchillazo en el cuello que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.

milagros La policía investiga el móvil del crimen ocurrido a la salida de un boliche en Tandil.

El fiscal Damián Pablo Borean aún no determinó si el implicado tuvo un vínculo o conflicto con los damnificados y tampoco se estableció el motivo de las agresiones. En este contexto, caratuló la investigación como lesiones leves en perjuicio de Ezequiel Delgado y homicidio en el caso de Quenaipe, mientras que tomó declaraciones a testigos, solicitó un informe médico del sindicado y un análisis de la escena del crimen a personal de Policía Científica.

El imputado no posee antecedentes penales y quedó alojado en la Comisaría Segunda de Tandil.

En tanto, otro muchacho identificado como Axel Leonel Barrera, de 18 años, fue arrestado y después recuperó la libertad al no ser incriminado por testigos.

“Te extrañé, y ahora te voy a extrañar mucho más, te fuiste con la abuela Mili. El dolor inmenso que tenemos es horrible, no pude ir a despedirte”, expresó el posteo que Sofía, una de las primas de la víctima, compartió en la red social Facebook al enterarse del femicidio de Milagros.

Y consternada por la noticia, agregó: “Me quedo con todos los recuerdos y risas juntas porque siempre que te veía la pasábamos bien, te amo mili. Te vamos a extrañar SIEMPRE. ¡SIEMPRE PRESENTE JUSTICIA POR MILAGROS QUENAIPE!!!!!!!”.