Fernández formuló el anuncio en una conferencia ofrecida en la Quinta de Olivos junto al gobernador Axel Kicillof, que con esos recursos adicionales buscará resolver el conflicto salarial con efectivos de la Policía bonaerense, que mantuvieron una protesta a lo largo de toda la jornada en los alrededores de la residencia presidencial.

El jefe de Estado le solicitó "amistosamente" a los policías de la Bonaerense que reclaman armados un aumento salarial y mejores condiciones laborales que "depongan su actitud".

"Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar", dijo Fernández.

Además, Fernández pidió a los uniformados que "cesen cuanto antes con esta dinámica".

Fernández remarcó que la presencia de efectivos policiales en torno a la Residencia de Olivos "generó intranquilidad" en la sociedad, pero remarcó que la institucionalidad "nunca estuvo en peligro".

El mensaje de Alberto Fernández a los policías: "Espero que reflexionen y cesen con esta mecánica"

La primera reacción del presidente fue en un acto público esta mañana en el cual declaró que "los problemas no se resuelven tocando sirenas escondidos dentro de los patrulleros".

La protesta en varios puntos de la periferia de Buenos Aires se prolongó a lo largo de la jornada. Organizaciones sociales y militantes afines al gobierno convocaron por redes a una manifestación a Olivos para respaldar la democracia, aunque finalmente desistieron ante el llamado a la calma de Fernández.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", tuiteó el presidente.

El jefe de Estado se expresó en estos términos durante un acto en la Quinta Presidencial de Olivos en el que presentó, en medio del conflicto policial, un fondo de financiamiento financiero para beneficiar a la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires recibirá un punto de coparticipación adicional para resolver el reclamo salarial de los efectivos policiales.

"Para tener garantizada la seguridad tenemos que tener una buena Policía", dijo Fernández, que indicó que los recursos que serán destinados a la Provincia hasta ahora los recibía la Ciudad de Buenos Aires.

Se suspendió la marcha a Olivos que convocó Grabois

La marcha que habían convocado para esta noche distintas organizaciones sociales hacia la Residencia de Olivos para manifestar su repudio a la protesta policial que se lleva a cabo frente a la quinta oficial fue cancelada a pedido de las autoridades.

"Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia", afirmó esta noche el dirigente social Juan Grabois, a través de un mensaje publicado en la red social Twitter.

Fuentes de las organizaciones sociales informaron que la cancelación de produjo por una recomendación de funcionarios del Gobierno nacional, que desaconsejaron la realización de la manifestación en el contexto de la pandemia de coronavirus.