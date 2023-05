Referentes de la oposición criticaron la postergación del dato de inflación

"La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar", fue el mensaje que compartió Larreta este mediodía en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la otra candidata a presidente de Juntos, Patricia Bullrich, también salió a expresar su descontento por la decisión del Indec, y cargó en particular contra el ministro de Economía: "Nuevamente Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina. Conmigo, no va a pasar".

"Otra vez los K metiendo mano en el Indec. Antes difundían estadísticas falsas. Ahora, nos ocultan el dato de la inflación para que no coincida con las elecciones. Combatan de verdad la inflación y dejen de mentirle a los argentinos", publicó por su parte el senador nacional por la UCR y precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau.

En ese mismo sentido, el diputado nacional por la provincia de Córdoba, y presidente del Bloque UCR, Mario Negri, apuntó contra el titular del Indec, Marcos Lavagna y le exigió que dé marcha atrás o renuncie: "Rompen el termómetro para negar la fiebre. Posponen los datos de la inflación para después de las elecciones del domingo 14/5 en varias provincias. ¿Creen que los argentinos no se dan cuenta de que el salario se les escurre de las manos? Gobierno de ridículos".

Y añadió en su segundo tweet: "Marcos Lavagna, una persona con la cual he tenido respeto personal, si no rectifica esta decisión, entonces inmediatamente que deje el cargo. Si no será recordado como el que trajo las viejas políticas del Indec del Kirchnerismo".

"Es claro que el motivo de la postergación (de la publicación de la inflación del INDEC) del viernes 12 al lunes 15 es porque puede romper un nuevo record (+8%) y el domingo 14 hay elecciones en 5 Provincias en las que gobierna el peronismo o el peronismo kirchnerista. Sinvergüenzas. Renunciá @MarcoLavagna", publicó el economista y diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert.