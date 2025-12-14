Reforma laboral: el kirchnerismo advierte que no acepta un debate exprés

Así lo expresó el senador de Fuerza Patria Mariano Recalde, quien cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que “hay que discutirla detalladamente” por el alcance de los cambios que propone.

“Esta reforma no se puede debatir de manera acelerada por el tamaño que tiene. La cantidad de cosas que se reforman es enorme y cada tema merece una discusión profunda”, afirmó Recalde en declaraciones radiales. En ese sentido, alertó que el texto contiene “miles de modificaciones aparentemente imperceptibles”, pero que podrían generar “un cambio profundo en la vida cotidiana de la gente”.

Uno de los principales cuestionamientos del legislador apunta a que el proyecto incorpora temas que, a su entender, no guardan relación directa con el mundo del trabajo. “Meten un montón de cosas en el medio, como la reducción de tributos a los yates, a los autos de lujo y a los bienes suntuosos. Además, bajan tributos que tienen asignación específica y desfinancian al INCAA”, sostuvo.

Mariano Recalde dice que le sacarán plata a los jubilados

Recalde señaló como uno de los aspectos “más graves” la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según explicó, el nuevo esquema propone desviar un 3% de la masa salarial que actualmente se destina a las jubilaciones para conformar un fondo privado de inversión.

“Le sacan plata a los jubilados para dársela a un fondo que va a administrar no se sabe quién. Ya sabemos lo que pasó cuando se les dio la plata de los trabajadores a las AFJP”, advirtió.

Beneficios para grandes empresas

En esa línea, el senador afirmó que la reforma beneficiará principalmente a las grandes empresas y facilitará los despidos en un contexto de caída de la actividad económica. “Lo que va a hacer esta reforma es, en los hechos, hacer gratis los despidos. De acá en más, cualquier empresario va a tener los despidos pagados con la plata de los jubilados”, denunció.

También alertó sobre el impacto negativo que tendría la iniciativa en el sistema de salud, al reducir los aportes patronales que financian las obras sociales. “Desfinancian un sistema que ya está muy complicado y lo dejan en una situación aún peor”, señaló.

De acuerdo con estimaciones citadas por Recalde, el FAL implicaría una pérdida de unos 2.500 millones de dólares anuales para el sistema previsional. “Darle ese monto a un grupito de fondos de inversión sin controles claros es gravísimo, un curro enorme”, enfatizó.

El legislador consideró además que el capítulo impositivo no debería formar parte de una reforma laboral y sostuvo que el fondo de asistencia laboral constituye “un régimen entero, con muchísimos problemas”. “Para mí habría que rechazarlo de fondo, no puede aprobarse de ninguna manera a libro cerrado”, remarcó.

Por último, Recalde comparó el proyecto actual con las reformas impulsadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Eran cambios graduales, se discutía artículo por artículo durante meses, muchas veces para desarmar leyes de los noventa o de la dictadura. Esto es todo lo contrario”, afirmó. Y rechazó el argumento oficial de que la flexibilización laboral genere empleo: “Nunca, ni en la Argentina ni en el mundo, una ley laboral crea o destruye empleo. El trabajo crece cuando hay actividad económica y mercado”, concluyó.