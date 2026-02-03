Patricia Bullrich busca apoyos para aprobar la reforma laboral

La jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, mantendrá desde las 15 una reunión con el “grupo de los 44”, que es la nueva mayoría que construyó y que le permitió aprobar el Presupuesto, para a enhebrar los acuerdos para aprobar esta reforma el 11 de febrero.

Durante el encuentro que se realizará a las 15 en las oficinas de la bancada radical, Bullrich traerá las respuestas del Gobierno a los pedidos de bloques dialoguistas que en muchos casos hicieron los propios gobernadores, en especial aquellos vinculados con el capítulo fiscal.

El oficialismo ya tiene asegurados los votos para la aprobación en general pero necesita garantizar el apoyo a cada uno de los artículos de la ley, y en especial de aquellos que son el corazón de la reforma impulsada por el presidente Javier Milei, que apunta a generar empleo registrado.

Las negociaciones se realizan en forma simultánea al dialogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que rechazan la reducción de impuestos que afecten sus finanzas.

Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich tiene decidido negociar los cambios hasta el último minuto antes de la votación, pero quiere tener asegurados los votos para que "no se caiga ningún articulo central de la ley”.

El encuentro contará con la participación de de los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Martín Goerling Lara (PRO) Flavia Royon (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Avila (Independencia); Carlos ‘Camau’ Espínola (Provincias Unidas), y Jose Carambia y Natalia Gadano de Por Santa Cruz.

El Gobierno necesita de los bloques aliados ya que La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, además de los bloques provinciales, para tener asegurados 37 senadores para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.