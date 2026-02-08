Reforma laboral: avanza la conformación de comisiones

La reforma laboral, cuyo tratamiento había quedado postergado el año pasado, comenzará a discutirse en el Senado a partir del 11 de febrero. La Libertad Avanza afronta este proceso en un escenario de negociaciones y busca construir consensos con bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, en línea con las gestiones políticas realizadas en los últimos meses con gobernadores y referentes parlamentarios.

El proyecto plantea una revisión integral del régimen laboral vigente e incluye cambios en el sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de cargas patronales para incentivar el empleo formal y la incorporación de la figura del colaborador independiente. También propone un banco de horas como mecanismo de flexibilidad horaria para compensar jornadas extendidas sin el pago de horas extra.

Desde el arco sindical, la iniciativa generó un fuerte rechazo. Las centrales obreras advierten que la reforma implica una pérdida de derechos adquiridos y no garantiza la creación de empleo, por lo que anticiparon movilizaciones frente al Congreso en paralelo al inicio del debate legislativo.

En cuanto a la Ley Penal Juvenil, el proyecto oficial propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un régimen especial con medidas socioeducativas y penas alternativas. La iniciativa descarta la prisión perpetua y fija un máximo de 20 años de condena, aunque prevé penas más severas para adolescentes de 14 años o más en casos de delitos graves, con el objetivo declarado de terminar con la llamada "puerta giratoria".