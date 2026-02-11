Reforma laboral: Incidentes entre manifestantes y la policía en las inmediaciones del Congreso

La concentración de las centrales sindicales estaba prevista para las 17.00, sin embargo, a las 16.00 grupo de izquierda comenzó a arrojar todo tipo de proyectiles contra el cordón policial que rodeaba el Parlamento, lo que generó corridas a lo largo de toda Avenida de Mayo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva señaló a través de su cuenta en la red social X, que "los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados".

Detenidos

Fuentes policiales informaron que se han detenido a cinco sospechosos, al tiempo que las columnas de los sindicatos se replegaron hacia calles aledañas al Congreso para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2021666043119169703&partner=&hide_thread=false Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados.



Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones.



Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de… pic.twitter.com/c7j4JToawv — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que "iPor más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda" y posteó una imagen del canal Todo Noticias, en la que una manifestante estaría armando una bomba incendiaria.