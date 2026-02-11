Política |

Reforma laboral: Incidentes entre manifestantes y la policía en las inmediaciones del Congreso

Un grupo de manifestantes agredió con botellas, piedras y bombas Molotov la policía que rodeaba el edificio donde el Senado debate la Reforma a la Ley Laboral.

Mientras en la Cámara Alta los senadores debaten la Ley de Reforma Laboral, en los alrededores del Congreso grupos reducidos de manifestantes arrojaron botellas, piedras y hasta bombas Molotov contra la policía que rodeaba el edificio .

La concentración de las centrales sindicales estaba prevista para las 17.00, sin embargo, a las 16.00 grupo de izquierda comenzó a arrojar todo tipo de proyectiles contra el cordón policial que rodeaba el Parlamento, lo que generó corridas a lo largo de toda Avenida de Mayo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva señaló a través de su cuenta en la red social X, que "los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados".

Detenidos

Fuentes policiales informaron que se han detenido a cinco sospechosos, al tiempo que las columnas de los sindicatos se replegaron hacia calles aledañas al Congreso para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que "iPor más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda" y posteó una imagen del canal Todo Noticias, en la que una manifestante estaría armando una bomba incendiaria.

