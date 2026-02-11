Cómo será el operativo de seguridad en el Congreso ante las protestas por la reforma laboral

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, aplicará el denominado “Protocolo Antipiquetes”, pese a que la Justicia Federal declaró su nulidad. Desde la cartera señalaron que el objetivo será “garantizar la libre circulación” y evitar el corte total de calles y avenidas en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

El operativo se concentrará especialmente en la custodia del Congreso y su perímetro, que abarca la Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos (y su continuación Callao) y Riobamba. Como ocurre cada miércoles en la habitual marcha de jubilados, se instalará un sistema de vallado que afectará la circulación vehicular en la zona.

Además, habrá controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires para monitorear la llegada de columnas sindicales. Entre las organizaciones convocantes se encuentran gremios de la CGT, las dos CTA, ATE, la UOCRA y la UOM, entre otros espacios sindicales y sociales.

Ante el operativo y la concentración prevista de manifestantes, se recomienda evitar el área del Congreso por posibles demoras y desvíos de tránsito.