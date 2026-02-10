La inflación de enero llegó al 2,9%, por encima del 2,8% de diciembre

El rubro con mayor incidencia fue Alimentos y Bebidas con un incremento del 4,7% por la suba de los precios de Carnes y derivados, junto con las verduras. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y Hoteles, con el 4,1% por el incremento estacional relacionado con las vacaciones de verano.

Si la suba no fue mayor obedeció a que el rubro Educación, en un mes en el que no hay clases, aumentó 0,6%, al tiempo que “Prendas de vestir y Calzado bajó 0,5%.

Los precios de los bienes y servicios estacionales aumentaron 5,7%, los regulados el 2,4%, y la “inflación núcleo” quedó en 2,6%

Con esta suba del 2,9% en enero, la variación de los últimos 12 meses ascendió al 32,4%, informó el organismo

El Gobierno estimó en 10,1% la inflación para todo el 2026, pero las consultoras privadas ubicaron esa variación en el 21,1% y las Expectativas de Inflación que releva la Universidad Torcuato di Tella la situaron en 31,5%, un nivel similar al del año pasado.

A comienzos de mes, marco Lavagna renunció a la dirección del Indec por la negativa del Gobierno de actualizar la base de cálculos con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares - ENGHo (2017/18) que tienen una mayor ponderación de los servicios por sobre los bienes.

El ministro de Economía, Luis Caputo explicó entonces que, con el presidente Javier Milei, “no estábamos de acuerdo con cambiar el índice”, y justificó la medida diciendo que “lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos midiendo siempre y realizar una nueva encuesta que refleje los cambios actuales”.

Desde su cuenta oficial en la red X, Caputo aseguró que esta suba "se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los 6 meses previos a las elecciones de octubre ".

"El programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central . Esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas", aseguró el ministro.