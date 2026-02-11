Paro de transporte contra la reforma laboral: qué servicios se verán afectados este miércoles

La decisión fue adoptada este lunes tras una reunión de la Comisión Directiva de la CATT, que resolvió interrumpir servicios de transporte de pasajeros y de carga con el objetivo de facilitar la participación en la protesta frente al Parlamento.

Desde la conducción sindical cuestionaron con dureza la iniciativa oficial y advirtieron que la reforma apunta a flexibilizar las condiciones laborales en detrimento de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, rechazaron el argumento de “modernización” esgrimido por el Ejecutivo y alertaron sobre un posible retroceso en materia de protección social.

“La idea de que flexibilizar el trabajo va a generar empleo es falsa. Hoy hay personas que trabajan más horas y ganan cada vez menos”, señalaron en un comunicado difundido por la confederación.

En la misma línea, el secretario gremial Juan Pablo Brey llamó a profundizar la protesta: “El miércoles hay que dejar todo. No tenemos muchas oportunidades más y hay que afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido”, afirmó.

La CATT confirmó ayer su adhesión a la movilización a Plaza de Mayo. Los gremios del transporte apuntan a reducir la circulación en pleno debate legislativo y presionar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Alcance de la medida: quiénes adhieren y quiénes no

El paro se llevará a cabo hoy miércoles desde las 13 horas, en simultáneo con el tratamiento del proyecto en el Senado, y se articulará con la convocatoria general de la CGT. Sin embargo, el impacto no será uniforme en todo el sistema de transporte debido a diferencias internas entre los gremios.

El servicio de colectivos, por ejemplo, funcionará con normalidad, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no integra la CATT y hasta el momento no anunció su adhesión a la medida.

En cuanto al transporte aéreo, harán un paro desde las 15 hasta las 18 en el Aeropuerto Jorge Newbery y Ezeiza, en adherencia a la protesta. Esta detención del servicio tendrá consecuencias en los servicios posteriores por “efecto dominó”, ya que los vuelos que no pudieron partir en el horario establecido, repercutirán en los horarios de retorno y, consecuentemente, en las nuevas partidas. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó esta medida en sus redes sociales mediante un comunicado en la que reafirmó su rechazo a la reforma laboral.

Se esperan interrupciones totales o parciales en distintos servicios de transporte, entre ellos los trenes y los subtes, que verán afectada su operatoria durante la franja horaria en la que se desarrolle la medida de fuerza.

También habrá complicaciones en las operaciones aeroportuarias vinculadas al transporte de cargas y mercaderías, lo que podría impactar en la logística y el abastecimiento en diferentes puntos del país.

Con esta acción, los gremios del transporte buscan reducir la circulación en un horario clave del debate legislativo y exhibir su capacidad de presión frente a los cambios que el Gobierno pretende introducir en la legislación laboral a lo largo de 2026.