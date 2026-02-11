Protesta policial en Santa Fe: tensión en Rosario y réplicas en otras ciudades

El epicentro vuelve a ser la ciudad de Rosario, donde desde las primeras horas se concentraron efectivos y familiares para exigir salarios dignos y mejores condiciones laborales.

Durante la madrugada se realizó una reunión con la presencia de los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, junto a representantes de los efectivos, entre ellos el abogado Gabriel Sarla. Según se informó, los policías pidieron que las recomposiciones salariales lleguen a todo el cuerpo y solicitaron revertir el pase a disponibilidad de 20 agentes sancionados por abandono de servicio.

Pasadas las 7, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, intentó llevar calma al conflicto al confirmar que no habrá más pases a disponibilidad, una medida que había generado fuerte malestar dentro de la fuerza.

"Estos días fueron desafiantes y nos tuvieron abocados, minuto a minuto, a garantizar la seguridad de Rosario y Santa Fe. A lo largo de este proceso, la seguridad estuvo garantizada. No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas", expresó.

"En ningún momento nos negamos a dialogar, pero no podíamos sentarnos sabiendo que ese diálogo iba a ser condicionado por el accionar policial posterior", agregó.

El funcionario aseguró que no se aplicarán nuevas sanciones disciplinarias, en un intento por descomprimir la situación.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, señaló que las autoridades “en ningún momento se negaron a dialogar” con los policías que protestaron por aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales.

Cococcioni brindó una conferencia de prensa y confirmó que los efectivos sancionados “saldrán en lo inmediato de la disponibilidad”, a la vez que agregó: “Entendemos el fondo del reclamo”.

Este miércoles, continúa la protesta frente a la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos al 5200, con más de 30 patrulleros, sirenas encendidas y quema de neumáticos. También se desarrollan protestas en la ciudad de San Lorenzo.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que, a pesar de la manifestación, el patrullaje en Rosario sigue garantizado y que los canales de diálogo permanecen abiertos, aunque reconocen dificultades para consolidar interlocutores claros y efectivos.

Fuerzas federales, a la vez, acompañan a la policía local en funciones en las tareas de patrullaje. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación santafesino confirmó una acción judicial contra 20 policías ya identificados, que serían llevados a audiencia imputativa este jueves.