La CGT desafía al Gobierno y llama a marchar contra la reforma laboral

Aunque el proyecto no incluye modificaciones directas sobre la estructura de los sindicatos, sí introduce ajustes en temas sensibles como la administración de las cuotas de afiliación. El punto más señalado indica que los empleadores podrán actuar como agentes de retención, siempre con la conformidad expresa del trabajador y autorización de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.

88463708-4c2d-49a3-800c-a75cdfa9533f Los gremios cuestionan cambios en el sistema de aportes y en acuerdos laborales.

Puntos en discusión

El texto también establece que cualquiera de las partes podrá dar de baja el acuerdo con una notificación previa de treinta días, lo que genera dudas en la conducción gremial por su impacto en los convenios vigentes y en los mecanismos de financiamiento sindical.

Desde la CGT plantean que estos cambios podrían alterar la organización del sistema laboral, aun sin tocar de lleno las cajas de los gremios. Esta lectura, sostienen en la central, fue determinante para avanzar en la convocatoria a la marcha frente a la Casa Rosada.

En esa línea, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, ya había anticipado el rechazo. En declaraciones previas sostuvo que la iniciativa asociada al economista Federico Sturzenegger “busca modificar derechos consolidados y estructuras del trabajo colectivo e individual”, lo que para la central representa un cambio de enfoque que no comparten.