Ricardo Alfonsín cuestionó a Luis Brandoni por usar la figura de su padre

"Está bien que todo el mundo trate de utilizar los recursos que sean para obtener alguna ventaja, pero por lo menos los que dicen quererlo que sean más cuidadosos. Contestan lo que Alfonsín hubiera hecho y no está él para desmentirlo. Y Alfonsín no hubiera hecho una convocatoria como la que hicieron dirigentes de Cambiemos a la Plaza", aseguró en declaraciones al programa Crónica Anunciada que emite Futurock.

Y desarrolló: “Creo que no lo están cuidando. A Brandoni le preguntaron qué hubiera dicho Alfonsín, y eso es una decisión muy difícil. Aunque hubieran acertado, seguramente no habría acertado sus fundamentos. Alfonsín hubiera podido justificar una u otra decisión con fundamentos que seguramente Brandoni no está en condiciones de usar o no conoce”.

Asimismo Alfonsín se mostró contrariado con la imagen "descafeinada" que se intenta imponer en torno a las convicciones de su padre: "Lo convirtieron en un hombre simplemente republicano cuando fue un hombre que trabajó por construir una sociedad más justa y se enfrentó a intereses. Si lo quieren tanto que lo cuiden".

Después que estas declaraciones tomaran una gran repercusión, uno de los que se hizo eco fue Juan José Campanella. El director, y amigo de Brandoni, publicó un tuit con un particular pedido al hijo del ex presidente: “Le pido a Ricardito que deje de usar los trajes de su padre. Le quedan enormes”.

Embed Le pido a Ricardito que deje de usar los trajes de su padre. Le quedan enormes. — Juan José Campanella (@juancampanella) September 5, 2019

ADEMÁS:

Macri: "Hoy el campo, como toda la Argentina está atravesando una etapa difícil"

Vidal: "La provincia necesita el esfuerzo de todos"