“Nuestra gente se siente angustiada, tengamos en cuenta la angustia, tengamos en cuenta que sufren muchas personas, entonces brindemos confianza, seguridad, protección, esto es muy relevante”, afirmó Lorenzetti en una conferencia sobre "El rol del Poder Judicial en el siglo XXI", organizada por publyca.org y convocada también por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (AJUFE).

Vía Zoom, y ante un auditorio virtual colmado por jueces como Ariel Lijo, Mariano Borinsky, Julián Ercolini, Daniel Bejas, Sebastián Ramos, Eduardo Farah y Angela Ledesma, entre otros, Lorenzetti habló durante media hora sobre los desafíos del Poder Judicial hacia la pospandemia.

El ministro de la Corte Suprema comenzó su charla destacando la importancia de analizar qué tiene que hacer la Justicia para brindar un mejor servicio y cuál es el rol que tiene en el siglo XXI. “Este es un fenómeno que no sólo ocurre en la Argentina sino que ocurre en casi todos los países occidentales”, señaló el juez y añadió “tenemos que tomar un poco de distancia para apreciarlo porque sino en la cuestión de la vida cotidiana a veces no percibimos qué es lo que está cambiando, y si no lo sabemos estamos desorientados”.

Lorenzetti también relató que en los tribunales se convive con demandas que incluyen a jubilados, a trabajadores y a distintos sectores que se sienten excluidos, que recurren a "los poderes judiciales en búsqueda de Justicia que no se encuentra en otros poderes", algo que "se ha acentuado en pandemia, donde la litigiosidad ha crecido".

¿Cuál es la razón por la cuál no van a otros poderes?", se preguntó Lorenzetti. "En Argentina se transforman los poderes judiciales muchas veces en campos de disputas partidarias, y hay personas que piensan que pueden influir en la designación de jueces prefiriendo a aquellos que están más vinculados a un sector, y otros que piensan que pueden decidir o influir en la designación de autoridades, o en las causas", sostuvo el juez santafesino.

Lorenzetti agregó que "esto es muy perjudicial para los poderes judiciales, ya que contribuye a lo que se genera como mala imagen. El Poder Judicial no puede buscar la imagen positiva porque haría populismo; los jueces y juezas tienen que hacer justicia siguiendo la ley, nunca buscan dar una buena imagen".

Sobre las reformas del Poder Judicial destacó que deben ser no solamente internas sino que deben ser transformaciones orientadas a satisfacer las necesidades de la población. "Esas transformaciones no tienen que ser luchas de poder sino lucha de valores", enfatizó el magistrado.

Asimismo, destacó que la actual es una gran oportunidad, "hoy asistimos a una regeneración institucional por la pospandemia, todo va a cambiar, todo, los grandes cambios hay que hacerlos".

Señaló también la necesidad de que la Justicia tenga relación con la prensa: "La prensa para nosotros es importantísima. No es un enemigo ni es alguien ajeno, es un sector que tiene que estar en permanente interacción con el Poder Judicial".

Por último Lorenzetti invitó a los miembros del Poder Judicial a involucrarse, participar y que escriban en publyca.org, que organizó el evento. Finlamente hizo un llamado a los asistentes a la conferencia: "Los invito a que sigamos juntos, avancemos en este camino, brindemos lo que sabemos... estamos juntos, y juntos tenemos mucha, mucha importancia dentro de la sociedad."