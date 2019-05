“Hoy soy candidato por afuera de Alternativa Federal”, señaló en diálogo con la señal C5N.

“Sergio Massa tiene un proyecto distinto al nuestro”, acotó.

Luego de no haber sido invitado a la cumbre de Alternativa Federal de este miércoles, Lavagna sostuvo que "las diferencias" con ese sector "fueron por sumar a la interna personas que no estaban incluidas" desde un principio, en referencia al postulante del PJ Daniel Scioli.

Para el ex Ministro de Economía, convocar al ex gobernador bonaerense "acerca" el espacio a la ex mandataria Cristina Kirchner.

"Si ha habido cambios, están en su derechos, pero no tenemos por qué seguir ese juego", resaltó Lavagna.

Embed ⭕ Roberto Lavagna, precandidato a presidente en @C5N:



- "Hay otras salidas de las que propone el Gobierno"

- "Se achicó la oferta y apareció la presión inflacionaria"

- "Surgieron diferencias con Schiaretti"

- "Desde el día 1 planteamos estar al margen de la grieta" pic.twitter.com/OsNRcO0v1z — C5N (@C5N) 22 de mayo de 2019

Y agregó: "Nosotros somos la anti grieta, ni Cristina, ni Cambiemos. Intentamos construir un espacio de centro".