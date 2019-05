"Por qué no sería candidato”, respondió enigmático con una pregunta al ser consultado sobre una posible postulación suya para las presidenciales de octubre.

Sin embargo, minutos después se limitó a decir que las candidaturas se definirán a último momento, pidió no “hacer politiquería con eso” y reclamó en cambio “hablar de los problemas de la gente”.

El ex ministro de Economía llegó junto a Pichetto desde el Senado nacional para una primera reunión a solas, en las oficinas que el senador peronista tiene sobre la Avenida Belgrano y Matheu.

Adentro esperaban dirigentes duhaldistas de las siete secciones electorales: “Hay dos representantes por cada una de ellas”, informó a la agencia Télam el vocero de Pichetto.

"Pichetto.viene armando desde hace más de un año las secciones electorales con dirigentes que supieron ser hombres y mujeres del ex presidente y ex gobernador bonaerense, Eduardo Dualde, entre los que se destacan el ex intendente de Avellaneda Baldomero “Cacho” Alvarez y la ex diputada nacional Mabel Muller”, detallaron fuentes cercanas al senador nacional.

Hoy ambos dirigentes formaron parte de la comitiva de 40 referentes bonaerenses que dialogaron sobre la situación política y social que atraviesa el país en general y la provincia de Buenos Aires en particular.

El ex ministro de Economía y el senador Nacional dialogaron con ellos durante una hora, para luego dar una breve rueda de prensa en la que confirmaron, tal como adelantó Télam, que la semana próxima viajarán a Vaca Muerta.

"La semana que viene vamos a Río Negro y Neuquén. Primero veremos esa enorme inversión que hacen en Vaca Muerta y después vamos a ir a IMVAP, que es la empresa más importante de tecnología”, anunció enérgico Lavagna, mientras Pichetto se mantenía, serio, a su lado.

La Comisión Nacional de Energía Atómica será otro de los lugares que ambos dirigentes van a recorrer para dar una señal al sector.

Con duras críticas hacia el gobierno del presidente Mauricio Macri, y sus políticas económicas, Lavagna aseguró que “la herencia que deja el gobierno es una economía paralizada, con una fuerte reducción del empleo y con un gran desorden económico y social”.

El ex ministro agregó que el programa de “productos esenciales” es un “parche”.

"Pensar que unos gramos de carne por argentino, que es lo que compromete el programa, o que 64 productos van a resolver el problema, tiene poco sentido”, sentenció Lavagna

Respecto de la “grieta” advirtió que “pensar que quienes forman parte de ella están dispuestos a desarmarla, es un poco difícil”, haciendo referencia a la apelación pública que hizo hoy el precandidato a presidente por Alternativa federal, Sergio Massa.

"Justamente si estamos creando este espacio que le escapa a esos dos extremos es porque los dos extremos hasta ahora no han dado resultado”, cerró Lavagna.