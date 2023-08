Robos organizados y falsas alarmas generaron temor en el AMBA

Comerciantes de los barrios porteños de Flores y Balvanera, además de algunos municipios como Moreno, Merlo, Escobar, Tigre, Pilar, José C. Paz y Morón bajaron sus persianas por la denuncia de saqueos que se registraron durante toda la jornada.

Si bien en la mayoría de los casos se trató de falsa alarma, confirmaron que sí hubo ataques en supermercados de José C. Paz, Escobar, Moreno y Tigre (Don Torcuato), al tiempo que intentaron robar un local de electrodomésticos en Pilar, donde hubo cuatro apresados.

La jueza de turno de San Martín Gabriela Persichini, confirmó este martes que se inició una investigación por saqueos cometidos en un supermercado Día de la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Derribaron las puertas e ingresaron al lugar, que estaba cerrado por el rumor de saqueos. Hay muchos destrozos, llegó la Policía y les tiraban con piedras y botellas. Tuvieron que pedir refuerzos y bajaron cinco patrulleros más", sostuvo la magistrada en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, remarcó que "hay cuatro detenidos, pero también muchos prófugos, por lo que hay una investigación profunda para identificarlos y ver cómo se iniciaron estos saqueos".

"Me sorprende que nieguen el hecho, porque en el lugar está hasta el ministro Sergio Berni y el jefe de Policía (Daniel García) en José C. Paz. Por ahí no tuvo la información suficiente el intendente", añadió Persichini. El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que hubo "un saqueo por el que se pudo actuar rápidamente y se detuvo a una persona".

"Estos vecinos que saquearon un Supermercado Día son en su mayoría jóvenes. Queremos llevarle tranquilidad a la población, porque estamos muy atentos a lo que pueda pasar en cada lugar de Tigre", precisó Zamora.

Hubo también otros episodios en el GBA, viralizados luego en las redes sociales, como el que se ve a continuación que ocurrió por la noche en Moreno.

Embed No hay saqueos en Moreno. No hay. Sacó este saqueo. En Moreno. pic.twitter.com/p2eHvtScRB — Bracesco (@Bracesco2023) August 23, 2023

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó por la noche que hubo 36 detenidos en su jurisdicción, habló de episodios "coordinados" y denunció una campaña en redes sociales incitando al saqueo.

Un supermercado chino de La Reja, en el partido de Moreno, había sido saqueado y luego fue prendido fuego. Las imágenes fueron captadas por vecinos que compartieron los videos en las redes sociales. Asimismo, el dueño del comercio recibió un ladrillazo en la cabeza y debió ser internado, aunque luego fue dado de alta.

"A partir de las 19 hubo diferentes focos de robos organizados a distintos comercios de Moreno, la Secretaría de Seguridad municipal junto con la Policía bonaerense detuvo hasta ahora a 8 personas que serán investigadas por los delitos cometidos", informaron en un comunicado oficial del municipio de Moreno.

Otro episodio ocurrió cerca de las 19:15, en Escobar, donde intentaron entrar al supermercado Día de Maquinista Savio.

Por ese hecho se registraron seis detenidos, cuatro de ellos menores de entre 12 y 15 años.

En Tres de Febrero, la Municipalidad indicó: "Se detectaron intentos de vandalismo en comercios que fueron disuadidos y neutralizados por agentes de fuerzas especiales provinciales. Hay detenidos por estos hechos y ya se encuentran a disposición de la Justicia".

Temor en comercios porteños

Respecto a lo ocurrido en Flores y Balvanera, en todos los casos personal de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en los lugares en cuestión y reforzaron la seguridad.

Después de que se dieran a conocer diversos hechos de esta índole en distintas provincias como Córdoba y Mendoza, se desplegó una difusión vía WhatsApp donde alertaba a los comerciantes de la avenida por saqueos y robos.

Sobre los posibles saqueos, efectivos de la Policía de la Ciudad fueron hasta el lugar y tras comprobar que se trató de una falsa alarma los empleados volvieron a reabrir los negocios.

"El Centro de Monitoreo informa que se verificaron todas las cámaras de inmediaciones a la intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda. No se visualizó grupo de personas realizando ilícito", informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

Durante el operativo, que duró varios minutos, se vivieron momentos de temor y tensión hasta que la Policía de la Ciudad confirmó que la situación estaba controlada.

Además, se dio a conocer un llamado al 911que daba cuenta de "posibles ilícitos en comercios de una galería en la avenida Pueyrredón al 100, en la zona comercial de Once".

"Ante ello, personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), de la comisaría jurisdiccional de la Policía de la Ciudad, que comprobaron que la actividad en la zonaeranormal", confirmaron.