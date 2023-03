Rodríguez Larreta: "Vamos a retomar el camino que empezamos en 2015"

"Vamos a retomar el camino que empezamos en 2015", enfatizó el jefe de Gobierno mirando para adelante y haciendo hincapié en la período que Mauricio Macri comandó el país y que luego se interrumpió con la llegada en 2019 de Alberto Fernández.

Y remarcó: "Transformamos la Ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país. No nos demos por vencido, luchemos por Argentina y por nuestros sueños. Es ahora y es hora de cambiar el país para siempre. Este es el deseo que tengo y que quiero proponerles a todos los argentinos: salir de la división y pelear juntos por el futuro que nos merecemos".

Sobre la asistencia social, Rodríguez Larreta aseguró que "los planes no funcionan y no ayudan a terminar con la pobreza".

"Tenemos que terminar con el modelo de asistencialismo crónico que genera dependencia, y pasar a una asistencia sin intermediarios, que sea por un tiempo determinado y que exija una contraprestación a cambio, tal como sucede con los programas sociales de la Ciudad", subrayó.

El funcionario elogió su gestión de Gobierno e hizo ejes en Educación, Seguridad y Salud, además de repudiar el accionar de Rusia en el conflicto con Ucrania.

"Este es un año distinto, además del entusiasmo de cada año, este tiene la nostalgia de ser el último. Trabajé durante más de 15 años todos los días para hacer que todos los que viven y visitan la Ciudad estén un poco mejor. Al principio encaramos una gestión innovadora, siempre nos movieron los desafíos y siempre trabajamos de cara a la gente. Trabajamos con los docentes, con las familias para que vivan seguras, con los sectores productivos para que trabajen más. Cuando miro para atrás, la satisfacción es muy grande, en 16 años de gestión le mejoramos la vida a la gente", señaló.

Sobre la Educación en la Ciudad, el jefe de Gobierno comentó: "Una escuela cerrada es una tragedia, en 2007 lanzamos el plan más ambicioso en cuestiones educativas. En tres años superamos el calendario de clases y este lunes las clases empezaron antes una vez más en la Ciudad para garantizar 192 días. Peleamos por la presencialidad, abrimos las escuelas los sábados y también en el verano. Cada paso que damos es por los chicos y para su futuro. Tenemos que ir más a fondo para mejorar la educación en Argentina y necesitamos una educación moderna con docentes preparados para que tiendan puentes en el mundo del trabajo".

Siguiendo con la Seguridad, el jefe de Gobierno dijo: "Los países crecen con libertad. Nos acostumbramos a vivir con miedo y eso no es verdad. Peleamos por crear nuestra propia Seguridad, creamos desde cero la Policía Metropolitana. Nos dio fuerza para que en 2016 hagamos el traspaso de las competencias y crear la Policía de la Ciudad. Entrenamos, capacitamos y les dimos el mejor equipamiento a los policías. Hoy, el 75 por ciento de la Ciudad está videovigilada y en dos años ya cerramos 64 búnkeres de narcos. Somos la capital más segura de América Latina".

"Vamos a pelear por el federalismo, por los fondos para la seguridad, vamos a seguir peleando por el uso de las Taser. Necesitamos que nos liberen la importación y capacitar a nuestros hombres. En esto no puede haber ideología, a la gente hay que cuidarla siempre", insistió.

Y continuó: "Esta Ciudad es el ejemplo de que se puede y estos resultados los vamos a llevar a todo el país.

También hizo una mención sobre la pobreza en el país. "Son millones las personas que hace años viven sin luz, sin gas, sin agua, sin educación, sin salud y sin seguridad. En la Ciudad tomamos la decisión de ser indiferentes, a pesar del prejuicio de quienes creían que los barrios populares nunca iban a ser nuestra prioridad", expresó.

"La pobreza en Argentina duele. En los barrios populares de cada provincia, hay chicos que no tienen para comer, familias que ya no saben qué inventar para salir adelante. La pobreza no puede esperar", sostuvo.

También dijo que se debe "trabajar para bajar el déficit fiscal y luchar contra la inflación" para mejorarle la vida a los argentinos.

"En nuestra gestión, abrimos cuatro patios gastronómicos y potenciamos el turismo gracias a la política aerocomercial que permitió de 2015 a 2019 conectar mejor y más barato a nuestro país", comentó.

Rodríguez Larreta fue presentado en el recinto por el vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, y agradeció el espacio de diálogo que hubo en su gestión entre los diferentes partidos "a pesar de las diferencias".

"Gracias a Mauricio (Macri), con quien iniciamos estas transformaciones en 2007, y que pudimos continuar y profundizar desde 2015 hasta hoy. Gracias a mi familia por acompañar mi vocación con su amor siempre incondicional, que es mi motor para tanto esfuerzo", exclamó.