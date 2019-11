Rubén "Pollo" Sobrero: "Macri es el más ladrón, es un hijo de p..."

Las frases más destacadas de Sobrero en la entrevista con Luis Novaresio en LNE (A24):

"El gabinete que está formando Alberto no es bueno, son todos menemistas. Sería necio de mi parte decir ‘son todos malos’, tampoco los vi gobernar, pero dentro de este sistema capitalista hay poco margen para sacar de la extrema pobreza a nuestra población”.

“La transición es una guerra contra los laburantes y la clase media, desde las PASO para acá hemos perdido un 15% por la primera devaluación después del 11 de agosto, y en estos días por el aumento de las tarifas, sin discusión de lo salarial”.

ADEMÁS:

“No puede ser que todos los días haya aumentos y Alberto no diga ‘che, paren un poco la moto’”.

“La conducción de la CGT mira para otro lado, como si ellos no tuvieran nada que decir, y son responsables de lo que pasó, si no Macri no hubiese podido llegar hasta acá. (…) La única línea que no tuvo despidos fue el Sarmiento, porque nos paramos de manos. El acompañamiento de la CGT al gobierno de Macri nos hizo daño”.

“No es que a Macri no le salió, cada vez que nos vemos te digo lo mismo. Él (por Mauricio Macri) vino a hacer esto y le salió perfecto. Es el problema que tenemos los laburantes: no tenemos gente que labure y que gobierne para los pobres y los humildes. Tenemos gente que dice que representa a los pobres y los humildes, pero te vas a dar cuenta que de 40 años para acá mantiene un 30 por ciento de pobreza. Es evidente que en algo estamos fallando”.

“Macri es el más ladrón, es un hijo de puta, pero vos no lo entendés porque sos buena persona. Él mismo dijo que su papá era el más corrupto. La familia Macri se hizo robando. ¿Qué fue del Correo Central? ¿Y la deuda externa? La gente que lo rodea a él siempre ganó: son los que ganaron con la timba financiera, con la deuda, nunca pasaron hambre. ¿Qué puede saber Macri de que un pibe no puede comer? ¿Qué puede saber él o Marquitos Peña? ¡No entienden nada! Pero, eso sí, ellos son coherentes con su clase porque gobernaron para ellos”.

“La frase de 'hay gato para rato' no está planteada en términos de una posible candidatura para 2023. Es un disparate pensar en quién va a ser el candidato para 2023”.

"La política del derrame nunca llega y la meritocracia es imposible de practicar en un país con estas desigualdades. Es todo trucho porque la meritocracia parte de una igualdad".

“Acá se utilizó el tema de la corrupción para perseguir ideológicamente, no para ir a recuperar la guita. A Cristina (Fernández de Kirchner) la hicieron bailar de tribunal en tribunal sin condenarla porque la querían usar como propaganda política, porque, como no podían mostrar algo en lo económico, tenían que mostrar otra cosa”.

"En este país nunca vamos a salir del agujero hasta que no solucionemos el principal problema que es la educación. Mientras que la escuela sea un lugar para ir a comer o un lugar donde a los docentes se los maltrate con salarios de hambre y totalmente estresados porque cada vez tienen más pibes en el aula, no podés pensar un país cuyas futuras generaciones tengan una clase dirigencial que piense en el prójimo".

“Tenemos tres generaciones en el país que no conocen la cultura del trabajo”.

"Los laburantes no estamos para ceder algo, somos las grandes víctimas de este sistema".

“Aumentaron la nafta y hay terribles colas para cargar el tanque, ¿no aprendimos nada de lo que pasó en el mundo, que hay que salir a protestar?”.