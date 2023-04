Salta: candidata a diputada modifica la canción de Shakira y Bizarrap

Galleguillos se animó a cantarle sus críticas al gobernador, a quien tildó de “chanta”: “Llegó el tiempo de elección. Él compra voto, quiere ir por la reeleción. Tanto que te la das de cantor, cuando cantas Rosa Rosa es la peor versión”, dice la primera parte de la canción modificada.

Griselda Galleguillos.mp4

“Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa chantas como tu uh uh uh uh", sumó.

Y cerró: "El cargo te quedó grande, por eso estás con candidatos como tu uh uh uh uh".

Ante las críticas que recibió en las redes sociales por su modo de cantar, Galleguillos escribió: “¡No me digás! Es lo de menos mi afinación porque no soy cantante… Lo que intento es llegar con el mensaje sobre la triste realidad de Salta y los políticos de turno que callan”.

Conocida por sortear un show con un stripper

La candidata llamó la atención en el mes de Marzo por “celebrar” el Día de la Mujer sorteando un show con un stripper.

“A pedido de las chicas: si te vas a juntar este finde y querés pasar una divertida noche entre amigas, no te pierdas esta oportunidad. ‘Juancho’ es Mister Universo Venezuela y puede estar en tu casa (grupos a partir de 10 chicas o más). Te brindará un gran show y muchos regalitos. Requisitos: ser mayor de edad. Válido para el Departamento de Rosario de Lerma”, publicó en ese entonces en sus redes sociales Galleguillos junto a la foto de "Juancho".

galleguillosjpg.webp

Tras el sorteo erótico, que ganaron tres mujeres, estalló el escándalo.

Y explicó: "Sugerí hacer una actividad recreativa, contratar un bailarín para hacer un show y hacerle un regalo a todas las mujeres presentes. Es muy importante escuchar la voz de la gente, pero me llamó mucho la atención que personas de mi propio género me insulten. Me dijeron desde prostituta a que soy una impresentable, que no sirvo, que debería no existir. Cosas muy duras”.

"Algunos me decían: Griselda, por qué no sorteas cursitos a las chicas para que laven los platos, que limpien la casa, que hagan cosas para el hogar; pero yo quiero decirles que las mujeres tenemos el derecho de disfrutar, de pasarla bien, sobre todo por soportar aquellas que tienen a su marido en casa", dijo entre risas.